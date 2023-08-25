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搶攻中秋商機　新北嚴選業者推限定優惠

▲▼新北嚴選,中秋節,月餅,禮盒,新北市政府經濟發展局。（圖／新北市經發局提供）

▲「三口幸福」經過多位新北菁英糕餅老師傅經驗，共同改良配方研發出明月留心奶皇月餅。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

距離中秋佳節僅剩1個月！除了與親朋好友相聚烤肉、吃柚子，當然一定要享用新北市政府推薦的新北嚴選美味禮盒。「2022新北嚴選」獲獎業者為大家推出不一樣的中秋好禮，包含經典蛋黃酥、蛋糕甜點、咖啡豆等好滋味，其中人氣店家東京巴黎甜點祭出菠蘿紅土蛋黃酥9入，預購價799元；知名泡芙名店豆酥朋，推出禮盒任三件85折，自用送禮兩相宜。

中秋期間新北眾多人氣店家，推出早鳥、團購價或免運等優惠，「花漾朋派」的可麗露，外皮包裹著酥脆焦糖，內餡柔軟充滿蘭姆香氣，官網訂購可享9折優惠，中秋商品購買10盒再送1盒；「富川麵包坊」推出甜而不膩的包種茶蛋黃酥，推出買10盒送1盒的優惠活動；「幸福蜂蜜」推出蜂蜜禮特價1,088元（原價1,388元） ；人氣名店「三口幸福」經過多位新北菁英糕餅老師傅經驗，共同改良配方研發出明月留心奶皇月餅，層次豐富、風味細緻，天鵝絨般的絲滑濃郁的口感，原價1,200元，9月5日以前購買只需要960元，還享免運優惠；「霽月肉鬆肉乾總鋪」推出霽月團圓好禮組，柳橙、柚子胡椒口味肉乾，清爽不膩愈吃愈涮嘴，特價599元（原價650元），同時超商取貨還可免運。

以貝果、蛋黃酥以及生吐司聞名的「溜溜貝果」，購買時出示設籍於新北市的身份證件，蛋黃酥優惠每顆66元（原價80元） ；若想贈送不一樣的禮盒，還有「啤酒頭釀造」的啤酒禮盒、「春金活海產」魚酥、「水柳角68」春季包種茶、「萊茵城堡咖啡館」咖啡、「犀貝瓷」瓷餐具組等可選，更多優惠詳情請上新北市政府經濟發展局網站（網址：https://reurl.cc/DmbDrN）或「來趣新北金發局」臉書查詢。

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