黃國昌土地涉違規設停車場　新北市府擬開罰6萬元

文／中央社

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑設有停車場。新北市府於7月21日發函並於27日完成送達違規行為人，要求1個月內限期改善。若8月27日仍未改善，將裁處新台幣6萬元罰鍰。

▲黃國昌捲入土地使用爭議。（圖／記者項瀚攝）

民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書Facebook表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

▲黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

交通局表示，由於162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」、163地號土地是「道路用地」。「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場。但「保護區」土地有申設必要。

交通局表示，日前發文要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可。由於逾期未提出停車場申請許可，交通局已依停車場法裁處土地承租人新台幣3000元罰鍰、限期改正與持續列管稽查，續由城鄉局依法處置。

城鄉發展局21日表示，汐止區水源段162地號保護區土地違規設置停車場情形，城鄉局已於7月21日發函違規行為人，要求1個月內限期改善。1個月後若未改善，將依都市計畫法裁罰。

城鄉局表示，按行政程序法110條規定，書面之行政處分自送達相對人之內容對其發生效力。經查，此案於7月27日完成送達，故自送達次日起1個月改善期滿後，也就是8月27日將再次稽查，如行為人仍未針對保護區內違規設置停車場情形做改善，將發函裁處行為人6萬元罰鍰。