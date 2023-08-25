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雲嘉南分署首度攜手「石二鍋」　力推中高齡就業

▲雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵企業運用中高齡人力，協助中高齡民眾接軌職場，勞動部辦理「銀髮人才職場重返及見習活動」，專為45歲以上中高齡者免費設計客製化職涯探索、履歷撰寫、面試技巧課程及職場見習體驗，還有就服員陪伴面試，今年雲嘉南已服務超過200人次，中高齡求職者直說「揪甘心」！

▲雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助中高齡以上民眾順利接軌就業市場，並補實轄區餐飲業勞力缺口，雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」，現場安排專業師資盤點參與者的職能優勢，還有專人教授履歷撰寫、模擬面試及求職技巧，並化身一日店員進行體驗，不僅協助中高齡待業者了解餐飲業所需具備的相關職能及其工作環境，還在現場直接舉辦媒合活動，讓參與民眾體驗、就業無縫接軌。

▲雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現年48歲楊先生，大學期間因母親生病休學在家照顧，雖然他已經細心照料，但隔年母親還是逝世，他也因為過度想念母親進而罹患憂鬱症，並接受治療近20年，去年起病情終於得以控制，他也開始步入職場擔任照服員，但由於想多接觸人群，所以參加本次見習活動盼轉職到餐飲業，並期待能順利地成功應聘上「石二鍋」的服務人員，開創自己的職涯歷程。

劉邦棟指出，為協助失業者有機會重新回歸職場，雲嘉南分署積極推動各項就業促進措施，其中勞動力減少是現下各行各業都需面對的重要課題，中高齡勞工也許體力不比以往，但其良好的工作態度、穩定度、抗壓力、和豐富的工作經驗，都是被雇主點評的重要優點，並能在職場上傳承豐富的工作經驗與青年合作，相信這一群擁有戰鬥力的勞工將會是企業人力缺口的好幫手。

▲雲嘉南分署本週與知名火鍋品牌「石二鍋」，在永康中華店舉辦「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而勞動部為鼓勵中高齡待業者積極投入住宿餐飲業，推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，雲嘉南轄區首波針對旅宿業房務人員，以及餐飲業儲備幹部、內/外場服務人員和廚務人員，中高齡民眾只要經就業中心推介受雇於專案職缺，將發給每月1萬元獎勵金、最長可領12個月，相關訊息可洽詢雲嘉南分署轄區各就業中心或服務台。

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