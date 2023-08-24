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北漂青年跨區就業　勞動部跨域津貼助省房租

▲勞動部為協助青年順利就業，近期推出「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部為協助青年順利就業，近期推出「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

八年級生小芩隻身從屏東到台南就業，光單趟距離就超過70公里，好在有勞動部「跨域就業津貼」幫忙，每月可申請6成房租補助，1年下來共獲得36000元的租屋津貼，幫助她在異地站穩腳跟。

她聽聞勞動部近期還推出「投資青年就業方案第2期」，可幫助初入社會的新鮮人求職，小芩以過來人身分說：「有津貼做後盾，求職壓力減少很多，鼓勵有需要的民眾踴躍申請！」

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，民眾常在求職過程中，往往因距離放棄理想的工作機會，勞動部「跨域就業津貼」就此因應而生，只要是年滿18至29歲未在學之初次尋職青年、失業3個月以上、非自願離職者或是65歲以上失業的高齡者，透過就業中心媒合就業，且連續工作滿30日即可申請，依日常居住及就業兩地的距離計算，30公里以上每月可申請1至3000元不等的交通補助金，或是也可選擇在外租屋，可申請房租6成的租屋補助，每月上限最高5000元，兩者可合併申請，最多發給12個月，若因此有搬家需求也可以核實申請最高30000元的搬遷補助。

▲勞動部為協助青年順利就業，近期推出「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

26歲屏東青年小芩，從崑山科技大學公共關係暨廣告系畢業後，因家人生病需要照顧、加上剛好遇到務農繁忙時期，決定先回家協助採收工作，因之前接觸過就業服務中心，等到想開始尋職時，馬上就找上就服中心洽詢，就服員與小芩懇談後，知道她喜歡從事和人互動、主持等工作，透過台灣就業通幫她媒合到台南企業「zero zero拆車夢工廠」，負責觀光工廠的活動企劃及現場營運服務等工作，又評估她住家距離台南光是單趟就超過70公里距離，符合申請「跨域就業津貼」資格，再運用此計畫消弭她因異地跨域就業造成的不便，助她順利返回職場，迄今已穩定就業2年！

▲勞動部為協助青年順利就業，近期推出「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟補充，勞動部為協助青年順利就業，近期推出「投資青年就業方案第2期」，提供青年多元化就業服務，除了跨域就業津貼外，也有鼓勵企業採用先僱後訓的訓練方式，儘速提升青年工作職能的「青年就業旗艦計畫」、以及可以幫助職場新鮮人的「初次尋職青年穩定就業計畫」，相關資源可上計劃專區(https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs)查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。

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