在野整合有譜？　陳智菡：啟動幕僚作業、柯不排除見侯郭朱

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前拋出願與各黨領袖對話的構想，引發外界討論；特別是在野整合的部分，是否與國民黨總統參選人侯友宜民調整合，更鬆口「什麼事都有可能」。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，幕僚有啟動作業，探詢各陣營是否有見面的意願、見面的話要談什麼；她強調，柯文哲不排除跟侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、國民黨朱立倫見面。

陳智菡25日上午接受廣播節目專訪，針對柯文哲日前拋出願與各黨領袖對話的議題，她表示，柯主席這兩天有比較明確表態，「好啊、大家要談就來談，朱主席也說要談、郭董說要喝咖啡，雖然喝咖啡會心悸，但喝果汁也可以」。

陳智菡說，柯文哲8月23日有篇臉書寫可以跟各黨領袖會談、凝聚共識，因為在台灣很長一段時間只剩對立，政治氛圍上頭變成一刀切，最後選舉時其他重要民生議題討論都被捨棄，只剩統獨對決，在這之外有沒有更多需要討論？是政黨領袖應共商國是，集體討論形成新的國家共識，「他認為可以討論，可以跟藍綠談」。

陳智菡強調，柯文哲的理念是，主要政黨領袖應該不要那麼壁壘分明、什麼都不談，像過去前總統李登輝、民進黨前主席黃信介就可以坐下來共商國是；至於在野有沒有可能談？陳說，幕僚有啟動一些相關討論看是否可以見面。

主持人追問，柯文哲、侯友宜可能會見面？陳智菡表示，沒有排除見面的可能。至於柯文哲是否不一定堅持選到底？陳則強調，「沒有、沒有，他（柯文哲）還是堅持到底，但是在堅持選到底之下，是不是還有更多可以談的內容」。

陳智涵強調，柯文哲對於參選總統是堅持到底，但不排除跟侯友宜、郭台銘、朱立倫見面，「先見面，怎麼談、談什麼東西」，在幕僚層級會議中先確定是不是大家都有想見面，並不排斥幕僚作業這件事。

主持人追問，郭台銘希望侯友宜、柯文哲擔任副手，若見面只是要說服柯當副手，還會見面？陳智菡直言，「若預設這前提，機率就很低」，強調一定要保持開放態度、在不預設前提狀況下來談。