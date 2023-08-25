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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野整合有譜？　陳智菡：啟動幕僚作業、柯不排除見侯郭朱

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前拋出願與各黨領袖對話的構想，引發外界討論；特別是在野整合的部分，是否與國民黨總統參選人侯友宜民調整合，更鬆口「什麼事都有可能」。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，幕僚有啟動作業，探詢各陣營是否有見面的意願、見面的話要談什麼；她強調，柯文哲不排除跟侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、國民黨朱立倫見面。

陳智菡25日上午接受廣播節目專訪，針對柯文哲日前拋出願與各黨領袖對話的議題，她表示，柯主席這兩天有比較明確表態，「好啊、大家要談就來談，朱主席也說要談、郭董說要喝咖啡，雖然喝咖啡會心悸，但喝果汁也可以」。

陳智菡說，柯文哲8月23日有篇臉書寫可以跟各黨領袖會談、凝聚共識，因為在台灣很長一段時間只剩對立，政治氛圍上頭變成一刀切，最後選舉時其他重要民生議題討論都被捨棄，只剩統獨對決，在這之外有沒有更多需要討論？是政黨領袖應共商國是，集體討論形成新的國家共識，「他認為可以討論，可以跟藍綠談」。

陳智菡強調，柯文哲的理念是，主要政黨領袖應該不要那麼壁壘分明、什麼都不談，像過去前總統李登輝、民進黨前主席黃信介就可以坐下來共商國是；至於在野有沒有可能談？陳說，幕僚有啟動一些相關討論看是否可以見面。

主持人追問，柯文哲、侯友宜可能會見面？陳智菡表示，沒有排除見面的可能。至於柯文哲是否不一定堅持選到底？陳則強調，「沒有、沒有，他（柯文哲）還是堅持到底，但是在堅持選到底之下，是不是還有更多可以談的內容」。

陳智涵強調，柯文哲對於參選總統是堅持到底，但不排除跟侯友宜、郭台銘、朱立倫見面，「先見面，怎麼談、談什麼東西」，在幕僚層級會議中先確定是不是大家都有想見面，並不排斥幕僚作業這件事。

主持人追問，郭台銘希望侯友宜、柯文哲擔任副手，若見面只是要說服柯當副手，還會見面？陳智菡直言，「若預設這前提，機率就很低」，強調一定要保持開放態度、在不預設前提狀況下來談。

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