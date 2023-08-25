畫面曝光！2男油壓剪破壞鐵絲網鑽入　塗鴉中捷車廂15分鐘

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運一列停放在高鐵台中站尾軌區的備用車，24日晚間遭到2名男子闖入塗鴉，2男持油壓剪破壞鐵絲網後鑽入，然後大噴特噴，前後約15分鐘後再原路離開，中捷表示，該列車是停在烏日備用，到了晚間要開回北屯機廠時才發現，日後將加強巡邏，民眾勿以身試法。

烏日警分局8月25日0時40分接獲台中捷運公司報案，指捷運兩車廂25日零時返回北屯機廠時，經行控中心發現車廂遭不明人士塗鴉，經調閱監視器發現2名男子在24日20時52分，從台鐵月台軌道進入捷運車廂停放位置（尾軌處）塗鴉車廂。

▲中捷車廂遭人塗鴉，警鎖定2男最高開罰百萬元。（圖／民眾提供）

烏日分局已成立專案小組鎖定犯嫌，配合捷運警察隊持續調閱捷運及台鐵車站週邊相關監視器，釐清案件及追緝嫌犯。

▲▼中捷人員正在清洗列車上塗鴉。（圖／中捷提供，下同）

中捷表示，白天都會有一輛備用列車停在烏日，一旦有其他列車發生故障或是人潮較多時，就會前往支援，昨晚過了營運時間，列車人員要把該列車開回機廠時才發現塗鴉報警，還好車體未被破壞，設備皆運作正常。

中捷指出，入侵軌道區已違反大眾捷運法第44條第3項規定，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；另因闖入者破壞圍籬後進入，涉犯毀損及侵入土地罪，中捷可提告追查，一經查獲將從重處理。