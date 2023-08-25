男嗆「我偵查隊的」想闖摩鐵　身分被抓包竟是退休高雄警

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名37歲李姓男子因在酒店欠下3萬元債務，昨（24）日深夜與酒店業者赴左營某汽車旅館談和解，李男隨後找來友人王姓男子當見證人。王男一到旅館後，嗆明自己是「仁武分局偵查隊」，但遭櫃台攔阻卻無法出示證件，驚動轄區快打警網趕往。警方查證後，發現51歲王男竟是旗山分局退休員警，由於店家後續未追究，登記身分便讓雙方離開。

▲王男當和事佬嗆「我偵查隊的」想闖摩鐵，身分被抓包是退休員警。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局昨（24）日深夜11點多，獲報轄內一間汽車旅館疑似有「假刑警」要闖入訪友，立即派員趕赴了解。經了解，37歲的李男在酒店欠下3萬元債務後，昨與酒店業者31歲李男及41歲張女相約到汽車旅館談和解，沒想到欠債男子後續找來王姓友人要見證和解過程，卻遭到櫃台人員攔阻。

▲▼欠債人李男找來退休員警王男跟酒店業者喬債務糾紛，驚動警方快打警網到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

王男隨後就嗆明自己身分是「仁武分局偵查隊員警」，要求櫃檯直接開門讓他進去，但櫃台人員要求檢視證件，男子卻無法出示，櫃台則立即報警請警方到場處理。經左營分局查證，51歲王男身分為旗山分局退休員警。

警方表示，王男為貪圖一時方便，自稱是在職員警企圖取得便利，疑涉犯刑法第158條「冒充公務員而行使其職權者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金」，將遭警方法辦。

由於該件糾紛店家後續未追究，王男也尚未行使職權，因此警方登記身分後即讓雙方離去。

另外，員警當時經當事人同意後上樓查看，在置物台上發現一小包白色粉末，經將在場人員全數帶回調查後，發現二級毒品安非他命為欠債人李男所持有，全案遂依違反毒品危害防制條例移送偵辦。