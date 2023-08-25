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社會 社會焦點 保障人權

網賣玄天上帝神像...他一看是家裡被偷的　屏東神明大盜落網了

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

詹姓男子涉嫌行竊多尊神像販售，屏東警分局獲報組成專案小組追查，並接獲報案人指稱網路有人販賣神像與他家被偷的玄天上帝雷同，相約面交確認，報警逮人，另查扣他攜帶另兩尊神像，訊後依竊盜罪嫌送辦，籲請家屬遺失神像民眾出面指認。

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

近期屏東市發生多起神像失竊案，屏東分局立即成立專案小組，調閱附近監視器畫面，鎖定嫌疑人追定。其中一名報案人於8月23日在網路上發現有賣家販賣的神像與自家遺失的玄天上帝神像相似，相約面交時確認就是自家遺失的神像，立即報警處理。

警方到場，發現51歲詹姓男子除將報案人遺失的那尊神像帶在身上外，尚攜帶龍樹尊者及張府天師兩尊神像，並在嫌犯家中起出來源不明的多尊神像及佛具等物。據悉，他供說，有些神像是撿來的、有些買來的，警方對他說法存疑，訊後送辦。

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局逮獲神像大盜，籲失主出面指認 。（圖／記者陳崑福翻攝）

目前已歸還屏東市二尊神像、東港鎮一尊、潮州鎮一尊及崁頂鄉一尊，還有土地公、韋馱尊者、關公、太子元帥及降龍太子共5尊神像及其他佛具，如宰相帽、煙斗、敬茶座(杯)組、銅錢、觀音硬幣等物尚待遺失人前來認領，請有遺失上述物品之失主可至屏東警察分局大同派出所確認。

分局長蔡培元呼籲，對於任何不法行為，警方絕對全力緝查到底，切勿有僥倖心態。並提醒民眾，如遇緊急事故或需尋求協助，可撥打110或是派出所電話求助，警方將提供適當的幫助。

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