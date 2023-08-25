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日本排放核廢水！南韓：學童午餐「未使用」日本漁產　大媽囤購海鹽

▲▼日本排放福島核廢水後，南韓首爾市瑞草區某大型超市湧現大批購買漁產和海鹽、準備長期囤貨的消費者。（圖／CFP）

▲日本排放福島核廢水後，南韓首爾市瑞草區某大型超市湧現大批購買漁產和海鹽、準備長期囤貨的消費者。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京電力公司從昨（24）日起開始排放福島第一核電廠「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），經海水大量稀釋後仍含有氚元素，單日排放量為460噸，此舉引發南韓、中國等周邊鄰國恐慌。對此，南韓教育部強調，校園營養午餐並未使用來自日本的漁產；至於大型超市海鮮乾貨和海鹽的銷量則因此激增。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，儘管南韓尹錫悅政府多次表示，日本政府排放核廢水的決定符合國際標準要求，但仍引發位處「最前線」的漁民和海女、一般民眾的恐慌和擔憂，共同民主黨（南韓最大在野黨）更多次表達反對立場，為此南韓教育部今（25）日上午針對校園營養午餐使用漁產源發布調查結果。

▲▼南韓教育部強調，校園營養午餐3年以來並未使用來自日本的漁產。（示意圖／CFP）

▲南韓教育部強調，校園營養午餐3年以來並未使用來自日本的漁產。（示意圖／CFP）

南韓教育部強調，從2021年起至今年5月以來，國小、國中、高中、特殊學校等1萬1843座校園，在長達3年的時間內，「並未使用」來自日本的漁產，教育部和各市（特別市、廣域市等）、道的教育廳合作，在調查工作中釐清校園是否依照《學校給食法》的要求，遵守營養午餐食材品質管理標準。

其規定標準包括標示原產地、品質認證、是否使用食品安全管制系統（HACCP）設施所加工處理的漁產。

南韓教育部表示，營養午餐食材的原產地和品質等級，由學生家長所參與的學校（幼稚園）營運委員會審議決定，「考量到學生健康安全，將計畫攜手海洋水產部、食品醫藥品安全處、各市道教育廳，向校園營養午餐提供安全、品質良好的食材，以此強化管理機制。」

▲▼南韓海洋水產部次長朴成訓25日視察位於釜山的漁市場。（圖／CFP）

▲南韓海洋水產部次長朴成訓25日視察位於釜山的漁市場。（圖／CFP）

根據《韓聯社》，在日本福島核電廠「核處理水」排放第一天後，某大型超市24日海鮮、漁產相關商品的銷售量比去年同一天激增35%，光是做成魚乾的鯷魚和黃線狹鱈（明太魚）銷量就激增130%、乾海藻類銷量成長100%；至於其他間大型超市漁產銷量也成長15%，海鮮乾貨銷量成長40%以上。

尤其食用鹽的銷量更是激增250%，為漲幅最大的產品。

報導引述物流業者說法分析，大型超市漁產銷量在福島核廢水排放的當天意外激增，可能是消費者預期心理作祟，源自於消費者的囤貨心理，「雖然是單日標準，但還是反映出銷量逆向增長的異常現象，反映出消費者們認為『可能是最後一次購買安全漁產』的心理。」

南韓消費者們對於食安議題非常敏感，即便尹錫悅政府、國務總理韓悳洙等多次強調福島核廢水排海的安全性以及符合國際規範，卻還是無法安撫民眾的恐慌，一名40多歲的家庭主婦表示，「我們相當注重小孩吃的問題，因此大量購買（漁產）。」

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明，針對日本排放福島核廢水持強烈反對立場。（圖／CFP）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明，針對日本排放福島核廢水持強烈反對立場。（圖／CFP）

根據《韓國日報》，南韓共同民主黨24日在國會召開緊急議員總會，針對福島核廢水之排放推動安全舉措相關立法程序，包括農漁業災害對策法、農水產品原產地標示法、受害漁民補助特別法等，同時表示一旦日本全境遭核輻射汙染，則不排除推動立法禁止進口日本漁產。

共同民主黨黨魁李在明表示，「日本在第二次世界大戰靠著槍與劍蹂躪全世界，如今又以核輻射汙染威脅全球人類！」

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