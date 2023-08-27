抽菸和路人爆發衝突！韓男「持九把刀」威脅殺人　警匪對峙2小時

▲南韓首爾市恩平區26日晚間發生警匪對峙2個小時的事件，警方管制現場出入。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近因連續發生多起隨機殺人、隨機衝撞、隨機性侵致死等刑事案件，而導致社會人心惶惶。然而，首爾昨（26）日晚間又出現一名攜帶「9把刀」的怪客，他疑似因為吸菸問題和路人起口角，之後他竟然向警察揮刀威脅，還將刀口靠近胸部作勢自殘，警匪對峙2個小時。

根據《韓聯社》，南韓首爾特別市恩平區葛峴洞地鐵龜山站附近，26日晚間7時26分發生一場騷動，一名雙手各自持有刀具的男性在某聯立式住宅的1樓停車場，和警方展開長達2個小時的對峙，男性不斷向警察的方向揮刀，甚至還將刀口靠向自己的胸部，作勢威脅自殘。

首爾恩平警察署調遣警力支援，警方試圖勸誘該名男性放下武器，之後投入警察特攻隊，才終於在晚間10時5分結束這場鬧劇，依妨礙特殊公務等罪嫌將男性緊急逮捕，所幸這場長達2個多小時的警匪對決並未造成任何人傷亡。

警方從男性的背包裡扣押7把兇器，以及該名男性手持的2把兇器，同時審視該名男性是否違反暴力行為等處罰相關法律。根據《暴力行為處罰法》第7條，若在無正當理由情況下攜帶、提供兇器或其他危險物品者，將被判處3年以下有期徒刑、或是300萬韓元（近新台幣7萬元）以下之罰金。

附近一名目擊者透露，「該名男性剛才在抽菸，沒想到有一名路人過來對他指指點點，指責抽菸行徑導致煙霧瀰漫，雙方因此產生口角衝突。沒想到，那個男的突然從汽車後車廂拿出兇器威脅對方，當對方逃跑後，那個男的向警察威脅，『如果你不把那個人帶到我面前，我就把這裡所有人殺光光』。」

這起事件發生的地點距離首爾地鐵6號線龜山站不遠，徒步只需8分鐘，住宅區在周末發生兇嫌持刀威脅的案件，讓附近居民和行人陷入恐懼不安的情緒中。