日媒直擊「台灣客」下機直奔築地市場！　稱：趁核廢水還沒影響

▲築地市場的餐廳大排長龍。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本政府與東京電力公司24日開始排放福島第一核電廠的核廢水，該行為也引起周遭各國與漁民們的嚴正抗議。對此，部分國家已開始發布日本水產禁令。《朝日新聞》報導，有赴日旅遊的台灣人下機後就直奔築地市場享用海鮮，並稱「因為現在還沒有被核廢水影響」。

《朝日新聞》在核廢水排放的隔天，也就是8月25日親自前往位在東京都中央區的築地場外市場，並發現市場內還是有大量的外國觀光客湧入。記者直擊，其中一間海鮮丼飯店當天上午9時就有超過10人在門外排隊等待用餐，其中一名來自台灣的女性遊客更是拉著行李箱等候。

該名台灣女性受訪時指出，自己當天早上才剛抵達日本，隨後就直接來到築地市場，因為「目前海鮮應該還沒有受到核廢水影響，因此一下飛機就過來了。」而她也補充道，自己仍會在意核廢水的排放處理問題，今後可能不會選擇吃日本的海鮮。

▲日本排放核廢水後，各國民眾對其出口的海產產生疑慮。（示意圖／CFP）



不過在同一間店排隊的另一名現居美國的中國籍女子則表示，自己並不在意核廢水問題，雖然中國對此有大篇幅報導，但是美國幾乎沒有相關新聞，更稱中國的反彈態度應該主要是政治層面議題。

另一方面，中國大陸24日宣布全面禁止進口來自日本的水產品。