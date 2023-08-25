茶藝館「芬蘭果汁」是啥？　7年級驚喜解惑：這超好喝

▲「芬蘭果汁」引發熱議。（圖／古都茶藝館授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

一間茶藝館在粉專貼文，說最近越來越多人點「芬蘭果汁」，還有顧客很驚喜，因為現在很少店有這個飲料，「這是我們早期2、30年前讀書時最愛喝的，很懷念的果汁。」貼文瞬間引發熱論，除了好奇「芬蘭果汁」是什麼之外，還釣出「元祖級飲品」討論串，令不少人狂噴時代眼淚。

台中「古都茶藝館」在粉專貼出照片，「最近『芬蘭果汁』越來越多人點，有位顧客說，現在很少店有這個飲料了，這是我們早期2、30年前讀書時最愛喝的。」茶藝館笑說，這杯果汁也獲得越來越多年輕人的喜愛，「喝過就成必點」。

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貼文一出，許多「中高年級生」驚喜不已，「芬蘭汁跟蛋蜜汁都好少見了！」「這個超好喝，2000年代中期都還很常見，但現在要老一點的飲料店才有」、「我一直以為，這種飲料已經消失在這個世界了，古早味精品飲料」、「小時候只有拿獎勵，才能慶祝一下買這樣。」

到底「芬蘭果汁」是什麼？有內行人解惑，「簡單來說，就是沒有加蛋的蛋蜜汁，加上紅石榴汁跟奶精或奶的飲料，有的會用蛋蜜汁基底加上紅石榴汁跟奶，橘粉紅色的」、「蜂蜜、柳丁濃縮汁、檸檬汁濃縮汁、紅石榴汁、鮮奶（百香果濃縮汁可加可不加）。」

還有網友忍不住狂點名元祖級飲品，「老一輩招牌的搖飲一定有蛋蜜汁、粉紅佳人、芬蘭果汁」、「還有雪泡系列」、「這個好，我也愛蛋蜜汁」、「懷念檸檬雪泡」、「最喜歡芬蘭果汁跟石榴紅茶了」、「我懷念薄荷綠。」

也有人分享回憶笑說，「早期只有快可立的時候，價目上有出現過，但店員都不說裡面是什麼，搞得我一直沒點過，怕踩雷」、「以前在飲料店打工的時候，阿兵哥最愛點芬蘭果汁。因為做芬蘭果汁的步驟比較多，阿兵哥可以跟店裡的妹妹聊天時間比較長。」