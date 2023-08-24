冰塊占咖啡一半以上惹怨　陸發起「破冰行動」：由顧客決定加多少冰

▲網友抱怨冰塊占咖啡的一半以上。（圖／翻攝自小紅書）



記者林郁婷／綜合報導

大陸最近不少人遇到「買飲料兩三口就喝完，剩下全是冰」的情況，引發抱怨聲浪。對此，中國消費者協會發起「破冰行動」，與大陸商業企業管理協會共同倡議，未來飲品加冰需以消費者意願為主，店家應主動詢問加冰的程度，並提供不加冰塊的選擇。

中國消費者協會在官網發出聲明指出，據媒體報導，有消費者在知名飲料店買完飲料後發現，冰塊含量占飲料總量達三分之二，導致喝起來的口感變差，還有人反映，網路點餐頁面中的溫度選項只有「冰」，有些店家甚至拒絕去冰。

《中國消費者》雜誌社針對北京市各商圈進行消費體驗調查，結果顯示，店家對冰量缺乏統一標準，即使是同品牌的不同門店也都不統一，另外，每間店的冰塊大小和形狀各不同，有的是扁片，有的是中空狀，因此無法單純以冰塊數量來衡量加冰量。

▲飲料喝完，冰塊都還有一堆。（圖／翻攝自小紅書）



中國消費者協會與中國商業企業管理協會呼籲餐飲業者，尊重消費者的知情權、尊重消費者的自主選擇權以及尊重消費者的公平交易權。

聲明中也提到，消費者購買飲品時，店家應主動詢問是否需要加冰及加多少冰，若飲品真的無法去冰，也要在點單頁面明確標示，或在點單時提醒消費者注意，並提供「多冰」、「正常冰」、「少冰」、「去冰」等選項，也可以將飲料和冰塊分開包裝，由消費者決定是否加冰及數量。

消費者購買飲料時，買的是飲料而非冰塊，因此餐飲業者可在點餐檯、廣告單及食物圖片等地方，明示顧客可以要求不加冰；若消費者對加冰容量提出質疑時，業者也應及時給予正面的回覆。