女子不堪經濟壓力情緒不穩鎖房內　嘉義警踹門救人

▲ 失意女子情緒不穩，嘉義水上警破門搶救 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局水上派出所警員侯宏儒、張偉育日前執行巡邏勤務，接獲一男子致電報稱其妻蔡女於電話中情緒表現低落，還突然掛掉電話，他人在外地擔心其妻安危，希望警方即刻到場確認其安全。

警員侯宏儒、張偉育接獲報案，立即趕赴現場並通知房東及救護人員到場，並於門外呼喊蔡女應門且勿做傻事，但都無人回應，房東隨即以鑰匙嘗試打開其租屋處房門，但發現房門已遭反鎖。情急之下警員侯宏儒、張偉育當機立斷以腳踹開房門破門而入後發現蔡女躺於床上，且意識模糊神情呆滯。

警員侯宏儒、張偉育隨即向蔡女關心是否心情不好，蔡女回答因為經濟壓力讓自己喘不過氣，所以才會想不開，警員侯宏儒向其開導，妳還有家人呢！沒有什麼過不去的，看開點一切都會變好！不要讓我們所有人替妳擔心，我們先去就醫好嗎？」蔡女也表示後悔。

警方與救護人員合力將蔡女抬下樓，並送往醫院接受治療觀察，警方並立即致電遠在外地的丈夫稱蔡女生命無虞，其丈夫也向警員表達肯定與感謝。

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