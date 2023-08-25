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雙颱共舞！蘇拉明變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

▲▼蘇拉颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲雙颱共舞！丹瑞颱風在關島附近形成。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

蘇拉颱風昨天生成，根據最新資料顯示，蘇拉颱風未來5天滯留，預計明天增為中颱。根據歐洲、日本模擬資料，蘇拉颱風將在31日直接穿越台灣。另外，第10號颱風「丹瑞」在關島附近形成，對台無影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(25至27日)水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。

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▲▼蘇拉颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發佈高溫資訊。

今日各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至37度。氣象局針對雲林、高雄、屏東、花蓮、台東發佈高溫燈號。另外台東縣綠島、蘭嶼發佈大雨特報。

颱風資訊方面，下週一(28日)「蘇拉」從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部短暫雨，西半部近山區午後有局部雷陣雨。下週二至週四(29至31日)各地天氣變化的程度，與「蘇拉」是否直撲？密切相關，需再觀察。

最新(25日2時)中央氣象局預報資料顯示，「蘇拉」未來5天都在呂宋島東北方海面打轉，明日將增強為「中度」。最新(24日20時)歐洲、日本及美國的模式模擬顯示，「蘇拉」打轉5天後，歐洲及日本模擬轉向西北，31日20時已籠罩台灣(左、中圖)，美國模擬則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海(右圖)。

▲▼蘇拉颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲歐洲及日本模擬轉向西北，31日20時已籠罩台灣(左、中圖)，美國模擬則修改為轉向偏西、經巴士海峽進入南海(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

由於理論的限制，各國模式第6天之後的模擬，不確定性逐漸擴大，仍會持續調整，故對於警報的時程及台灣風雨的影響，「言之過早」也是枉然，持續觀察才是上策。至於另一「輕颱丹瑞」在關島附近形成，與台灣有一大段距離，無影響。

 
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