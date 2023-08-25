蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「關鍵時間」：更有把握

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蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「周日觀察」：更有把握

▲▼蘇拉颱風路徑預測仍分歧。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

▲蘇拉颱風路徑預測仍分歧。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

記者張乃文／綜合報導

針對蘇拉颱風路徑，中央氣象局表示，下周一北轉過後將會較明朗，若路徑靠近台灣，不排除有發布海警機會。不過，台灣已經有4年沒有颱風中心登陸，氣象達人彭啟明則認為，嚴格說起來，都有侵襲台灣的颱風，只是颱風中心剛好沒有登陸的巧合而已；而蘇拉颱風是否會成為4年來首個中心登陸台灣的颱風，周日可再觀察。

對於登陸台灣的颱風數量，氣象愛好「台灣颱風論壇」統計，8月24日剛好是沒有颱風登陸台灣滿4年，這些日子總共閃過了95個颱風；上一個已經是2019年的白鹿颱風，自此後颱風登陸台灣漸漸成為傳說，且因為颱風的命名是各國輪流，再45個颱風就會回到「白鹿2世」，明年可能機會達成，但前提是這45個台灣依然錯過。

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彭啟明則表示，其實每年都有颱風暴風圈接近，也有發布警報，嚴格來說都有侵襲台灣的颱風，只是颱風中心剛好沒有登陸的巧合而已；至於蘇拉颱風是否會成為4年來第1個中心登陸台灣的颱風，他認為「就讓我們等一下，周日來觀察看看會更有把握。」

對於蘇拉走向，中央氣象局預報員曾昭誠今(25)提到，蘇拉颱風目前朝向南方移動，離台灣鵝鑾鼻441公里，未來1到2天將到菲律賓呂宋島東北方海面上，預計下周一(28日)過後向北邊轉回來，預計下周三到下周四(30日~31日)離台灣最近。

針對歐洲預測模式的平均路徑將穿越台灣，曾昭誠說，目前預測仍分歧，也有預測模式從巴士海峽通過，台灣北部海面，誤差範圍還是滿大的，等蘇拉颱風下周一北轉過後將會較明朗，若路徑靠近台灣，不排除有發布海警機會。

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