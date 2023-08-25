蘇拉侵台機率攀升！專家曝「走法對台灣非常不友善」　影響恐達3天

▲氣象粉專曝蘇拉颱風走法對台灣不友善，影響時間恐達3天。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急。）

記者李姿慧／台北報導

「丹瑞」颱風今(25日)晨生成，與「蘇拉颱風」雙颱共存，氣象粉專表示，根據歐洲模式預測，蘇拉颱風侵襲台灣機率持續上升，目前蘇拉颱風走法對台灣非常不友善，影響台灣時間可能從下周四(31日)到下周六(9月2日)恐長達3天，若引導氣流薄弱容易與地形互動出現不規則走法，會是相當複雜的局面，且戰且走。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，蘇拉影響機率增，後期路徑多變，根據最新歐洲模式資料，蘇拉颱風侵襲台灣的機率持續上升！

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」 指出，以目前蘇拉颱風的走法，對台灣非常不友善，而且抵達台灣上空時，可能會遇到北方槽線東移、高壓斷裂、後面颱風緊追（不是丹瑞），使得在台灣附近明顯慢了下來，影響時間除了下周四(31日)，可能再延長到下周五(9月1日)、下周六(9月2日)。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 說，如果此時導引氣流薄弱，蘇拉很容易跟台灣地形產生互動，而出現不規則的走法，會是相當複雜的局面，且戰且走，目前還無法定論，預報還會持續調整，下周三(30日)到下周六如有安排重要活動，要開始想預備方案了。