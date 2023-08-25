蘇拉颱風下周「回馬槍」！不排除下周二發海警　最新路徑曝　

記者李姿慧／台北報導

「丹瑞」今(25日)晨生成，與「蘇拉颱風」雙颱共舞，氣象局表示，蘇拉颱風周末(26日)往南遠離，下周一(28日)北轉，下周二(29日)朝台灣前進，下周三到下周四(30日~31日)最靠近台灣，一部分路徑預測往台灣甚至通過台灣上空，另有路徑預測偏南通過，氣象局不排除下周二發布海警機率。

▲蘇拉颱風最新路徑。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員劉宇其表示，蘇拉颱風位台灣東南方四百多公里海面上，目前為輕度颱風，未來會增強，預計今天到周日(25日~27日)先往呂宋島菲律賓南方，路徑先遠離台灣，下周二往北逐步往台灣靠近，下周三已經到台灣東南方不遠處，不排除下周三到下周四颱風會往西北更靠近台灣，外圍環流和颱風本身會對台灣造成影響。

至於哪些地方可能受蘇拉影響最大，劉宇其指出，目前變數仍大，路徑預測今天到周日先往南遠離台灣，下周一北上，下周二朝台灣靠近，下周三最接近台灣，根據目前預測模式，颱風一部分路徑往台灣靠近甚至通過台灣上空，一部分預測偏南通過，無論是哪種路徑，下周三和下周四都是影響台灣最大的時間點。

▲▼蘇拉颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

劉宇其強調，依照目前路徑，蘇拉颱風有非常機會接近台灣，不一定會發布海上或陸上警報，但依照大致路徑，因為下周三到下周四最靠台灣，不排除下周二發布海警機會，由變數仍大仍需持續留意。

今天降雨偏向中午過後午後雷雨，東半部斷斷續續有降雨外，中午後山區和中南部有午後雷陣雨，尤其山區不排除局部性大雷雨，入夜後降雨趨緩，山區雨勢會持續到晚間，另外中北部沿海明天有零碎水氣，也可能有短暫陣雨，目前天氣到下周一都是典型夏季型天氣型態。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

未來一周降雨趨勢有三階段，劉宇其表示，周五到下周一要留意午後雷雨，尤其山區有大雨；下周二颱風往台灣靠近，水氣增加，降雨以迎風面東半部為主，西部則要留意午後雷陣雨，由於西半部處背風面，天氣晴朗甚至炎熱。

不過下周三過後將受颱風影響，劉宇其表示，下周三到下周四颱風由東南方靠近，東半部降雨變得更加明顯，開始有局部大雨，下周四要留意颱風是否更接近台灣，若離台灣相當接近，各地天氣都相當不好。

