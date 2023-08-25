水湳機場成功轉型低碳智慧生態園區　攝影捕捉【中央公園之美 永續入鏡】比賽開跑

▲為了紀錄水湳百年機場蜕變成為數十萬坪低碳智慧生態公園，ETtoday永續雲舉辦「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽。

地方中心／綜合報導

台中水湳中央公園，前身是水湳機場，現在變身全台最大都會公園，是網美必訪的IG打卡地點，更成為新一代豪宅聚落！為了讓更多民眾來體驗水湳之美，ETtoday永續雲特別舉辦攝影大賽，有請設計大師蕭青陽擔任評審，最高獎金高達5萬元，收件日期到11月22日止，投票也能參加抽獎，趕快上網報名！

由台中水湳機場改建的「中央公園」最近成了網美打卡熱點！254公頃的水湳經貿園區中央設計了約67公頃的中央公園，面積是台北市大安森林公園的2.58倍之大，也是台中首座大型國際型都會生態公園。曾經的水湳機場因為具備豐沛綠樹植栽和生態多樣性環境，再加上占地廣大、視野遼闊，更保留了過去機場的跑道，能欣賞到全台獨一無二的特別景致，而成為許多台中人漫步散心、騎單車及外拍的好去處。

▲「中央公園」絕美設計與綠意植栽成為全新網美打卡新熱點。

ETtoday永續雲特別舉辦「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽除了請到常任攝影比賽評審、曾榮獲亞洲電視獎的Discovery導演黃建亮來評選得獎作品之外，也請到葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽來擔任評審。他說「每張照片都是一幅情感的畫布，用畫布讓觀眾感受你的心靈世界。」因此蕭青陽鼓勵大家多多參與這次的攝影比賽，不僅僅是秀技術，更是一次對於生態平衡的深刻思索，透過鏡頭與水湳同行，為這個「綠野仙蹤」譜寫永續美景的詩篇，留下永恆印記與對未來永續的熱切期許。

此次比賽受到興富發集團、Centurion百夫長集團、大茗本位製茶堂等商家贊助，總獎金高達數十萬元，還有機會展出作品。最令人期待的是網路人氣獎，網友參與也能贏得豐富獎品。立即捉起相機，捕捉中央公園的美麗景色，參賽一圓攝影夢想！

▲▼「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽請到葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽、Discovery導演黃建亮及ETtoday永續雲主編潘姿吟擔任評審

「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽除了請到常任攝影比賽評審、曾榮獲亞洲電視獎的Discovery導演黃建亮來評選得獎作品之外，也請到葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽來擔任評審，他說「每張照片都是一幅情感的畫布，用畫布讓觀眾感受你的心靈世界。」因此蕭青陽鼓勵大家多多參與這次的攝影比賽，不僅僅是秀技術，更是一次對於生態平衡的深刻思索，透過鏡頭與水湳同行，為這個「綠野仙蹤」譜寫永續美景的詩篇，留下永恆印記與對未來永續的熱切期許。

「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽活動詳情

●攝影作品徵件期間：2023/8/25-2023/11/22

●徵件方式：以台中中央公園的環境生態為拍攝方向，並同時提供200字內的標題及內容描述作品。

●活動日期：2023年8月開始徵件，同步舉行線上票選。2023年11/23至11/30，進行專業評審評選及公佈優秀作品。2023年12月起，優秀作品展出策展。

●活動獎項：金獎5萬元、銀獎3萬元、銅獎2千元，優選16名3000元，共計19名。凡通過資格審核的參賽者，有機會參加星宇航空 新加坡來回機票抽獎，共計2名。參與投票者可抽獎，獲全家禮券，共計150名。

●參賽資格：可上比賽官網查詢https://reurl.cc/kXDp5L