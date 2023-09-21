豐原人小心！砸車怪客出沒停車場　4車主一早見玻璃全碎傻眼　

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區忠勤公園停車場傳出多輛轎車無辜遭砸，今早多位民眾發現，愛車玻璃遭到砸毀，警方到場清查，發現總計有4部車輛遭損毀，初步鑑識發現是遭鈍器擊破，該停車場無收費、無專人管理，警方正擴大調閱監視器，追蹤犯嫌中。

▲台中市豐原區忠勤公園停車場出現砸車怪客，今早有多位民眾發現，車輛車窗遭砸，警方追查犯嫌中。（圖／記者許權毅攝，下同）



豐原警分局說明，今（21）日上午獲報在豐原區中正路、忠勤公園停車場，有車輛遭損毀一案，經鑑識人員前往採證，初判為鈍器敲擊所致，已調閱相關跡證，積極偵辦中。

實際走訪現場，發現該停車場位置不多，一旁就是公園遊憩區，常常有民眾帶著寵物來散步，告示牌上寫著，該地是國防部政治作戰局管有眷地，目前由台中市府申請短期代管，土地活化前，可提供公益、無收益使用，換句話說，該停車場目前無償提供停放，無專人在場管理。

現場仍留下多處玻璃碎片，有車輛整個駕駛座車窗都被擊碎，座椅上也留下滿滿碎玻璃，其他3輛轎車已經駛離，不過仍可見遭砸痕跡。受害車主都是住在附近的民眾，有人向警方說，車上物品都沒有遭竊，平時也沒有與人結怨，都守規矩停在車格內，也搞不懂為何遭砸，詳細原因待警方追查。

警方呼籲，絕不容許轄內有任何暴力事件發生，將依法偵辦杜絕不法；另提醒民眾離開車輛時應將車門立即上鎖，勿將財物留在車上，避免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。