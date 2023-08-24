打開孩子認識海洋的第一扇門　和逸桃園館推Blu Night宿海奇遇

▲在專業導覽人員深入淺出的帶領下，親子間能輕鬆感受夜間海洋迷人又奇特之處。（圖／和逸桃園館提供）

記者楊淑媛／桃園報導



開學在即，想帶孩子來場寓教於樂的旅行嗎？位於桃園青埔的COZZI Blu和逸飯店．桃園館24日表示，水族館旅行是最適合孩子們寓教於樂的場所，更是打開孩子認識海洋的第一扇門，和逸桃園館推出「Blu Night宿海奇遇」專案，秉持著「知海、愛海、護海」的核心精神，將許多的水族教育融入夜宿水族館的活動，激發孩子對海「知」的慾望。

▲寓教於樂開學收心操 帶領孩子開啟對海「知」的慾望。（圖／和逸桃園館提供）

「Blu Night宿海奇遇」親子一起夜宿水族館的活動，大小朋友在夜間探索中，能走進日間一般遊客無法進入的後場，透由觀察夜晚的水族館，才會發現原來鯊魚即使在休息的狀態中，還是會持續的游動，原來白天就很絢麗的珊瑚，到了夜晚會因「螢光蛋白」可以更燦爛，原來飼育員在準備餌料的時候，也有這麼多的學問，原來有這麼多的為什麼，都藏在夜的水族館裡！

▲潛艇式酒吧Blu Bar享受豐富迎賓下午茶。（圖／和逸桃園館提供）

在專業導覽人員深入淺出的帶領下，爸爸媽媽和小朋友能輕鬆感受夜間海洋迷人又奇特之處，深入探索海洋生物的生活習性，更能窺探海生動物不同於白天的神祕夜生活。

▲COZZI Blu和逸飯店．桃園館為Blu Night宿海奇遇特別建造全國唯一星級夜宿盥洗空間。（圖／和逸桃園館提供）

「Blu Night宿海奇遇」為暑期親子熱門首選，暑假成團率百分之百， 9月再現熱潮首度於周五推出「島嶼夢遊」，限定9/15、9/22、9/29要讓遊客提前布局開心周末，從周五下午開始就能輕鬆帶小孩入住體驗，而且價格好入手每人只要6,299元起，即可體驗無盡收穫的旅程，即刻開始預訂，名額有限要搶要快，另有企業包團，歡迎洽詢！