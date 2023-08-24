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大陸 大陸焦點 特派現場

讚日本排放核廢水「走正確道路」　美駐日大使將訪福島嚐海鮮

▲芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）示，針對川普政府將懲處移民「庇護城市」，凍結部分公共安全補助金一事，芝加哥政府將會提告。 。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊曼紐爾（Rahm Emanuel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林郁婷／綜合報導

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）將在31日訪問福島，對於日本此次排放核污染水到海裡，他認為是走在正確的道路上，更將參觀福島的海鮮市場，品嚐當地捕撈的魚類。這段言論讓不少人看傻眼，韓國網友更是痛批「美、韓都是日本的共犯，都會遭天譴」。

據《環球網》報導，日本《共同社》稱在排放核廢水的背景下，美國駐日大使伊曼紐爾將於本月31日走訪福島，並品嚐從當地捕撈的海鮮。

伊曼紐爾曾在電話採訪中指出，日本將核汙水排海是「走在正確道路上」，他將用這次的實際行動來表達對日的支持，更大讚「排放程序完全透明，有科學依據，並且是得到國際社會認可」。

此言論讓日本周邊國家的網友都看不下去，其中韓國網友表示，「美國和韓國都是日本的共犯，核污染水排出去的那一刻，都會受到天譴的」、「去吃吧，讓我看看你多大本事」。

日本網友也不認同核廢水排海的作法，「不能依靠國家安全標準，政府在這個標準之下撒了很多謊，如果因此受到輻射，那將是一場人為災難」、「應該讓更多政客吃福島農產品」、「真的太荒謬了」。

日本東京電力公司已於24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時），首次排放福島第一核電廠的核廢水，單日排放量為460噸，預計持續17天。大陸外交部在同天中午再次發聲譴責，要求日方停止錯誤行為。

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