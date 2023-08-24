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大陸 大陸焦點 特派現場

烏合麒麟新作諷日排核廢水　「醜陋怪獸」穿武士鎧背上兩顆原子彈

▲大陸諷刺漫畫團隊烏合麒麟針對日本排放核廢水發布新作。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

▲大陸諷刺漫畫團隊烏合麒麟針對日本排放核廢水發布新作。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

記者魏有德／綜合報導

日本福島第一核電廠今（24）日正式向太平洋排放核廢水，大陸政治漫畫畫師烏合麒麟也在微博上推出新作諷刺日本。這張漫畫乍看之下是一個巨大的人形醜陋怪獸，瘦骨嶙峋的跪在海洋中，向海洋吐著黃色的嘔吐物，一旁還有一艘小船彷彿靜止般漂在海面上。畫作一出隨即引起外界討論，「中國歷史研究院」微博也特別點出畫作蘊含的細節。

▲大陸諷刺漫畫團隊烏合麒麟針對日本排放核廢水發布新作。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

▲人形巨獸背上插著在廣島和長崎投下的原子彈。（圖／翻攝烏合麒麟微博）

「中國歷史研究院」微博稱，日本在畫中的形象是一個醜陋的、變異的怪獸，象徵日本曾遭受過核輻射，現在面目全非。從這隻人形怪物背上插的兩顆原子彈也似乎印證這一點，這兩顆一粗一細的原子彈形象正是二戰期間廣島及長崎落下的「小男孩」及「胖子」，彈身上還有「核輻射」的標誌。

此外，圖中巨獸身穿日本武士鎧甲，腹中穿過一把武士刀，跪在海洋上，暗喻其「切腹自盡」對自身的行為付出代價。同時，巨獸還戴著手銬和套住脖子的鐐銬，證明其身份唯一罪犯，赤裸裸地諷刺其正在做的犯罪行為。

據了解，烏合麒麟是大陸知名的網路諷刺漫畫團隊，目前成員為三人，經常在國際重大事件中發布帶有諷刺性的作品而聞名。

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