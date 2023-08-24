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明華園大戲《超炫白蛇傳》打頭陣　嘉義縣「仲夏表演藝術節」8／26重磅登場

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登場  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

轟動全台、被譽為「一生至少要看一次」的明華園大戲《超炫白蛇傳》，是文化部在「文化平權巡演庄頭劇場藝日限定」推出的經典大戲，同時也為2023嘉義縣「仲夏表演藝術節」打頭陣，本週六8月26日晚間7點將在縣府麥當勞前超大空地盛大登場，邀民眾免費入座觀賞。

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登 。（圖／嘉義縣政府提供）

暌違11年再現，《超炫白蛇傳》以堪比國家劇院級的舞台燈光音響設備、6組直播大螢幕、6組水車水漫金山的壯觀場面重裝亮相，24日舉行彩排記者會，現場演出精彩片段先睹為快，縣長翁章梁偕文化部政務次長李靜慧、文化觀光局長徐佩鈴等人到場，欣賞演員飛天遁地的英姿及優雅有力的身段。

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登 。（圖／嘉義縣政府提供）

《超炫白蛇傳》重出江湖的消息一曝光，許多人早就訂好車票和住宿要從外縣市來嘉看戲，一時間演出地點周邊飯店及民宿幾乎客滿，縣府特別在高鐵站安排10輛巴士輪流接駁，預計演出將湧入至少5萬人流，帶來可觀的周邊經濟效益。

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登 。（圖／嘉義縣政府提供）

明華園總團長陳勝福表示，這次用短短8天搭建舞台，演員神經繃緊花了60天加緊排練，大螢幕轉播，從第一排到最後一排都能清晰欣賞演員身段、表情，現場備有6,000張靠背椅及18,000張圓板凳，觀眾下午2點開始排隊領號碼牌、5點進場自由入座，想知道更多驚喜，到現場觀看一定不會失望。

▲▼ 明華園曠世巨作「超炫白蛇傳」8月26日嘉義縣重磅登 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳勝福說，這次推出新的演員陣容，由當家台柱孫翠鳳帶領總團二十年磨一劍的新生代強將，以「青春傳承版」之姿重現觀眾眼前，孫翠鳳也將和兩位女兒：陳昭婷、陳昭賢同台分飾白蛇一角，其中一段白蛇力抗天兵天將的踢槍出手，更設計讓母女三人同台亮相，場面更為震撼。

孫翠鳳指出，感謝天公做美，自從定案演出缺水多年的南部地區就開始連連下雨，水庫增加不少進帳，讓水漫金山橋段能順利呈現。11年沒有演出白娘娘，表演每一環節壓力都很大，但明華園不惜成本想帶給大家疫後最棒的饗宴，下一次演出都還是未知數，請大家把握機會。

李靜慧說，文化部希望在疫情過後，能將國際劇場級的表演帶入庄頭，邀請台灣頂尖團體深入鄉內巡演，也為嘉義縣仲夏表演藝術節打頭陣，感謝明華園帶來叫好又叫座的精彩節目，相信縣府已做好萬全準備。

翁章梁表示，傳統鄉下「做戲」是大事，街坊鄰居親戚相揪看戲氣氛極佳，台灣的驕傲－明華園超炫白蛇傳即將上演，身為嘉義縣長也要邀請全國鄉親來嘉看戲，現場準備6,000多個停車位、周邊也可停車，更有10台接駁車從高鐵站輪流接送，交通已做好規劃，請大家放心來看、帶著笑容回家。

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