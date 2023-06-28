伊絲碧媞公司熱心公益　捐贈嘉義縣物資銀行4千瓶盥洗用品

▲▼ 伊絲碧媞公司捐贈嘉義縣物資銀行4千瓶盥洗用品 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

伊絲碧媞國際股份有限公司熱心公益，28日捐贈高級洗髮精、沐浴乳各2,000瓶給嘉義縣物資銀行。嘉義縣社會局長張翠瑤代表翁章梁縣長接受，並致贈感謝狀給公司董事長劉依淳。

「嘉義縣物資銀行」由社會局委託社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會辦理，至今累計受益達25萬4,163人次，以「實物給付取代現金給付」為理念，根據民眾需求提供適當資源，維持生活品質及紓緩經濟壓力。目前嘉義縣有8處物資銀行發放站(點)、5處愛心社區冰箱，並與33間友善店家合作待用餐服務，以多元方式服務鄉親。

張翠瑤表示，伊絲碧媞公司致力於社會公益，過去捐贈復康巴士給桃園、高雄社服單位，也捐贈大量生活日用品給台中、桃園等地，今日獲贈的洗髮精及沐浴乳會立刻上架，供弱勢鄉親免費領取。

陳睿紳總經理指出，公司自2021年起投入社會公益，根據受贈對象提供對應物資，過去曾捐贈助聽器給身障朋友，也捐贈復康巴士協助民眾移動，近年擴大公益範圍，與各縣市政府合作，藉由社會局等單位將民生物資送到鄉親手中，讓善心傳到台灣各個角落。

劉依淳董事長表示，自己出身於鄉村的貧困家庭，因為體會過生活的苦，因此事業有起色之後就開始回饋社會，希望可以藉一己之力，讓更多家庭能感受到幸福與溫暖。

慈善團體協會理事長周信成說，物資銀行除了募集資源，也會落實資源整合，妥善分配資源。物資銀行開放民眾線上申請，社會局、衛生局或當地公所發現符合資格者也會提供協助。有任何需求可洽協會服務專線05-3622123。