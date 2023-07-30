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嘉義鳳梨外銷日本　台日交流更進一步

▲▼ 翁章梁赴日本行銷嘉義鳳梨 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁赴日本行銷嘉義鳳梨 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣牛奶鳳梨正值盛產期，縣長翁章梁再次前往日本，在山口縣超市舉辦「嘉義優鮮－台灣鳳梨嘉年華」，為首次在西日本地區丸久超市上架的牛奶鳳梨站台行銷，並接受多家日本電視媒體採訪，還與山口縣防府市長等人會面，致贈梅山鄉農會茶葉作為見面禮，以及參拜由阿里山檜木整修的千年古蹟天滿宮，贈送賽錢箱檜木模型，象徵台日友好情誼。

▲▼ 翁章梁赴日本行銷嘉義鳳梨 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處表示，日前日本進口商船昌株式會社及台灣出口商台農發公司合作，將打貓果菜生產合作社的金鑽鳳梨以「蜜甘味」名號外銷日本，出貨量一舉突破450公噸；金鑽產期結束，超市端持續下訂牛奶鳳梨，嘉義縣以「夏之雪」品牌接力出口，翁章梁親赴日向山口縣民行銷嘉縣特有品種，預估8月中前每周出口1櫃，外銷量可達100公噸。

▲▼ 翁章梁赴日本行銷嘉義鳳梨 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁告訴消費者及媒體，嘉義縣是台灣重要的糧倉，同時擁有高山、平原和海岸，更有北回歸線經過劃分熱帶及亞熱帶交界，橫跨不同氣候，形成日夜溫差大與特殊的地理環境，造就豐富多樣的農產品，因此嘉義縣能種出全國品種最多的鳳梨，全年度皆可採收，是無法取代的優勢。

翁章梁也教消費者判斷綠皮白肉的牛奶鳳梨是否完熟，外皮和果目轉黃三分之一即可食用，並與丸久超市社長田中康男現場試吃。

▲▼ 翁章梁赴日本行銷嘉義鳳梨 。（圖／嘉義縣政府提供）

牛奶鳳梨果肉細緻，吃起來酸酸甜甜，層次豐富還帶有淡淡花香味，也因為它擁有如白雪般的果肉顏色，所以在日本以「夏之雪」品牌行銷。

翁縣長感謝田中康男社長及山口縣民支持嘉義鳳梨，才能有機會再到山口縣行銷農產，未來希望有更多的農產、伴手禮上架丸久銷售，成為長期穩定的貿易合作關係，讓日本消費者品嘗嘉義優鮮美味，尤其此行更深化兩地公私部門情感，讓台日關係更加緊密。

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