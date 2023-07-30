FRC機器人季後賽嘉義登場　培養學童學習互助及跨域整合能力

▲FRC機器人季後賽嘉義登場 全國18支隊伍同場較勁 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府攜手新北市政府舉辦「2023全國高級中等學校FIRST Robotics Competition機器人季後賽」，來自全國18所高中、300位學生齊聚嘉義大車拚，縣長翁章梁30日到場觀賞冠軍大賽，並頒發獎項給各代表隊。

FRC機器人季後賽由嘉義縣竹崎高級中學和新北市立安康高級中學聯手發起，兩校號召全國高中團隊報名參賽，訊息發布後獲得18支隊伍支持，300位學生到場比科技。

今日獲獎冠軍聯盟為新北市立安康高級中學、新北市私立崇光高級中學、臺北市立成功高級中學；嘉義縣地主隊竹崎高級中學因有明確課程規劃、團隊發展計畫獲主辦單位肯定，得到「團隊可持續發展獎」。

翁章梁說，機器人是科技發展趨勢，自動控制技術將延伸至生活的各面向，機器人賽事引起學生的學習動機，培育出許多科技人才，嘉義縣鼓勵孩子們踴躍參賽，今年起提供補助讓學生參與國際競賽，期望更多學生能走上國際舞台，開拓視野。

教育處長李美華表示，FRC季後賽由嘉義縣政府與新北市政府主辦，學生在比賽中能夠學習互助及跨域整合能力，能讓孩子們對科技領域產生興趣，引起正向的擴散效應。