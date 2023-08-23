蔡英文看到「監軍說」新聞標題就笑了　黃重諺笑：這外行話啦！

▲總統府副秘書長黃重諺。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統府副秘書長黃重諺被指稱，是副總統賴清德出訪巴拉圭期間，總統蔡英文派去的「監軍」一事，黃重諺23日接受訪問時透露，蔡英文在看到媒體標題的時候就笑了，因為該家媒體一開始不是這樣講的。

黃重諺23日接受Yahoo TV節目訪問時，被問及「監軍」議題時說，「我滿常吃堅果，但沒有監軍」，他說，在出發之前，先是有媒體說賴清德的出訪團沒有小英人馬，結果在公布活動跟團員之後發現有，就只好改口說是「監軍」。

「這是外行話啦！」黃重諺笑說，總統府第二號人物擔任總統特使出訪，府方的幕僚團隊就是按部就班到位，用「監軍」是對政體的不了解，另方面則是，原本對方想設定某些風向，但效果不如預期，就推給其他人。

黃重諺分析，從政黨競爭的角度來看，營造是有「張力」，但多了些情節，如「英賴矛盾」、「英賴之爭」等，但卻忘記政府是一體的，政府得分，執政黨就得分。

黃重諺笑說，當「監軍」這個詞出來的時候，就被各方當成笑話，自己還因此一直被「虧」。他透露，蔡英文看到媒體的新聞標題時有笑出來，因為她還記得，該媒體前幾天不是這樣講的（原本媒體指稱，賴清德沒有蔡英文團隊）。

▼黃重諺（左）隨副總統賴清德出使巴拉圭，與在美台灣青年座談。（圖／總統府提供）