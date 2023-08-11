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馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！餐敘喝威士忌...回電視台休息再上路　

記者邱中岳／台北報導

知名藝人馬國畢11日凌晨1時許於建國南路、忠孝東路口，遭警方攔查，警員發現他身上有酒味，於是要求其下車接受酒測，結果酒測值達0.32，馬國畢立刻坦承喝酒，表示10日晚上在新北市餐敘飲酒，喝完後開車返回南港家中，目前警方依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，48歲的藝人馬國畢，11日凌晨1時許開著自小客車行經北市忠孝東路、建國南路口，在下建國南路匝道時，遇到警員執行臨檢勤務，警員見馬面露倦意、散發出微微酒氣，立刻要求他下車接受警方酒測盤查。

▲▼知名藝人馬國畢酒駕遭警方攔查，酒測值達0.32，馬國畢接受酒測畫面也曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲知名藝人馬國畢酒駕遭警方攔查，酒測值達0.32，馬國畢接受酒測畫面也曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

馬國畢酒測值為0.32，立刻將馬國畢帶回派出所偵訊，馬也坦承，因為與朋友餐敘，在新北市熱炒店喝了一杯威士忌打招呼，深夜11時許結束後，先搭車返回新北市民視大樓休息，1小時後才牽車返家。

沒想到，11日凌晨1時許，馬國畢車子開到半路，在建國南路、忠孝東路口，就被北市警局大安分局警員攔查酒駕，原本要回南港家中休息，這下卻只能先到警局、地檢署接受應訊。

▲▼知名藝人馬國畢酒駕遭警方攔查，酒測值達0.32，馬國畢接受酒測畫面也曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬國畢自稱在新北市與朋友餐敘，喝了一杯威士忌打招呼，還回電視台休息1小時才開車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也拿出馬國畢當時酒測被臨檢的畫面，畫面中馬國畢手上拿著礦泉水，接受3名警員盤查，其中1人正準備對馬國畢實施酒測，也在酒測前告知其相關權益。

馬國畢本名鄭盛元，原本是電視節目幕後工作團隊，出道時藝名為「阿元」，資深藝人胡瓜為其改名，2013年5月，爆出簽賭美國職棒背債千萬，為避免連累妻女，與妻協議離婚，以Uber計程車司機等工作為兼職副業。

馬國畢除了婚後迷上美國職棒簽賭，外傳欠下5千萬債務、與妻子離婚外，更在2010年左右，結婚前曾經在車上吞藥、燒炭，警方到場時，發現馬站在車旁精神恍惚，汽車也被燒得只剩骨架，沒想到這次又因酒駕躍上新聞版面。

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