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只計費表乾淨！這輛台南計程車「日YTR也嚇慘」　驚悚內部照曝

▲▼原PO在台南搭到髒破計程車。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲原PO在台南搭到髒破計程車。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

有女網友幾個月前到台南，搭到一台超恐怖計程車，因為內裝嚴重破損骯髒，嚇得她近期再度南下辦事時，還特地確認別坐到同一台。在車上，她與司機提及此事，沒想到對方馬上講出車牌、人名，也告訴她，該輛髒車曾被日本觀光客拍片、上傳YouTube，令眾人直嘆丟臉丟到日本。

「去台南旅遊／辦公的朋友請小心。」這名女網友在「爆料公社(官方粉專專屬)」貼出多張照片，說她當時是在台南火車站前坐的排班計程車，沒想到該輛小黃讓她的旅程「增添不少驚嚇」。當天，原PO與朋友去台南辦事情，上了車之後，因為還在專注用手機聯絡事情，「等忙完後抬頭看，才發現車內環境超恐怖。」

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▲▼原PO在台南搭到髒破計程車。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼內裝老舊就算了，還很髒。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼原PO在台南搭到髒破計程車。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

幾個月後，她再次到台南辦事，一樣選擇搭計程車，不過這次上車前，原PO還特地檢查，確認不是同一台才敢搭，「跟司機提到此事件，司機馬上說出車牌號碼跟人名，跟我說這台車有被日本YTR坐到，上傳搭乘的影片，並給我看影片。」

見到照片後，許多人也傻眼開批，「老車不是不行，但都沒在整理實在不好，況且排班的還不好跳過」、「這台是從報廢場拉出來的吧」、「破壞了台灣的觀光形象」、「好有味道的感覺……完全不會想搭車耶！」還有網友直呼，「完全符合7月主題」、「簡直媲美行動鬼屋。」

原PO也在留言處補充，她不是嫌棄舊車，「而是環境髒亂問題，椅子上都是霉」、「有時候看到對方辛苦的那面，真的會不捨，但，也要保持乾淨啊！不在意舊車，但這種內部狀態真的令人受驚。」見不少人攻擊司機，事後她似乎索性將貼文刪除。

據《三立新聞網》報導，交通局對此表示，會要求該名計程車駕駛立即改善車況，並依公路法規，與警察局、監理單位做聯合稽查。

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