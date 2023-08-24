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快訊／台南2行政區「31日壓降供水23小時」　3263戶受影響

▲▼台南2行政區31日9時起，將壓降供水23小時。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南2行政區31日9時起，將壓降供水23小時。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台水公司為配合經濟部水利署撙節水庫水，辦理新市區民生路1200公厘自來水管線改接工程，以維台南市供水穩定。將自今年8月31日上午9時起至9月1日上午8時止，壓降供水施工23小時，籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

本次水壓降低區域為台南市新市區及永康區部分里別，影響戶數共計3263戶(水壓降低戶數3263戶)，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水；惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

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本次停水及水壓降低區域影響範圍計列如下：
(1)新市區：社內里(大洲排水與新市排水以南、台鐵道以北)、
新和里(中正路以西、民生路以南、台鐵道以北)、
大洲里(國道1以東、大洲排水以南、鹽水溪以北)
(2)永康區：三民里(國道1以東、鹽水溪以北)

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

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