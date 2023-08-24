賴品妤飆媒體「為什麼要推我」　曾是記者的她看不下去：必須道歉

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤近日因父親賴勁麟擔任雲豹董事長引來關注，24日出席活動被追問相關爭議，現場混亂突跌倒，當下指控記者推人，事後則在臉書稱是被狂追才摔倒。國民黨台北市議員柳采葳指出，曾經身為記者的她實在是看不下去，「賴品妤因為不回答問題而抹黑記者，這就是看不起台灣民主，踐踏第四權，你應該在三天之內向這位記者道歉！」

在野黨近期猛攻綠能議題，賴勁麟宣布請辭雲豹能源董事，被外界視為是幫賴品妤選情止血。賴品妤今日則以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，現場記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」現場一片混亂，賴品妤跌倒，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

賴品妤之後則透過臉書表示，因為該名記者狂追，所以她才跌倒，而同一位記者上周也在她回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成落跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，她也都不厭其煩的逐一回答，然而在她受訪完離開時，對方在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中她也因此而摔倒，「請問下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」底下包括立委吳思瑤、趙天麟，議員黃捷等都紛紛留言力挺。

柳采葳說，從畫面上看到是賴品妤因為不回答記者問題，自己暴衝撞倒腳架而摔倒，記者也伸手有意攙扶，但是這樣的好意，卻可能只因為他是「中天記者」，就被小公主飆罵。

柳采葳表示，記者的職責是問問題，將你的陳述報導出來，而受訪者可以選擇不講，記者可以選擇不斷追問，但是你不可以因為不想回答，甚至不想被追問就抹黑記者，身為民主社會的立法委員，賴品妤不覺得可恥嗎？

民進黨發言人卓冠廷則表示，媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡，但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，民進黨深表遺憾。

卓冠廷表示，賴品妤稍早以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，但會後遭特定媒體追訪，媒體雖代表第四權進行監督，但特定媒體卻針對所設定議題不斷重複追問，賴品妤過程中已多次重申相關問題皆已公開回應，該名記者仍進行騷擾及不當肢體接觸，已是慣犯，令人遺憾。