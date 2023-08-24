福島核廢水入海　綠委指氚濃度4年後達最大值：要密切追蹤　

▲福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

日本24日正式排放福島核廢水入海，周邊國家密切關注對環境生態的影響以及相關數值變化。民進黨立委林宜瑾表示，主要的含氚廢水約在排放1至2年後到達台灣附近海域，4年後達到最大值，仍遠低於台灣海域的氚環境背景平均值。聯合國核監督機構國際原子能總署也為排放計畫背書過，但考量到排放作業將長達30年以上，相關單位仍應密切關注。

台灣時間今（24）日中午12時，日本預計開始排放含氚廢水。林宜瑾表示，原能會雖已超前部署，於2020年便成立跨部會因應平台，我國專家觀察團亦3度赴日考察，並評估符合國際安全標準，聯合國核監督機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）也為排放計畫背書過。但考量到排放作業將長達30年以上，相關單位仍應密切關注，並與日本保持順暢溝通，確保針對各類異常狀況能夠做出立即改善。

林宜瑾說，根據原能會核研所與交通部氣象局合作進行的「氚廢水擴散濃度動態模擬分析」顯示，主要的含氚廢水約在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度則約在排放4年後達到最大值，仍遠低於台灣海域的氚環境背景平均值。

林宜瑾指出，但為求謹慎，日本正式排放含氚廢水後，她將持續追蹤、監督原能會依據實際排放情形進行擴散動態模擬評估，並提供海洋氚濃度擴散預報。

至於衛福部、農業部、海委會等相關單位，林宜瑾強調應合作強化輻射監測作為，除了針對已建立的背景值持續評估進口水產風險有無提高外，也應關注我國漁民權益，確保我國漁業經濟不受日本排放作為影響。