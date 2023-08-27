柯文哲造勢跳電喊「缺電」被猛酸　陳智菡反擊：民進黨立委做點事吧！

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲26日出席「嘉義台灣選哲之友會成立大會」，會場卻跳電，讓他忍不住開酸「民進黨才說不缺電，我們今天親身體驗」。針對停電，台電說明線路供電正常，是因為用電超載燒損接戶線才導致停電，已協助復電中，引來民進黨人士開嗆柯文哲自己用電不當。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，全台各地頻頻出現大小不一的電力供應狀況，中央民意代表應監督台電提供更穩定供電環境，「民進黨立委做點事吧！」

陳智菡表示，高雄上周才發生接力式停電，連高雄市長陳其邁都出來要求台電負責穩定供電。但民進黨立委、發言人，看到陳其邁開罵就裝聾作啞，反而跑來檢討柯文哲。「請問所有跳電、停電都是因為柯文哲辦活動嗎？電網脆弱誰責任？」

陳智菡舉例，台南7月24日突然無預警傳出跳電事故，全市用戶感受明顯， 南部科學園區的台南園區7家、高雄園區3家廠商，以及台南科技工業區、永康工業區的廠商也都被電壓下降波及，請問立委林俊憲，去了解狀況了沒？中央民意代表，不去監督台電提供更穩定供電環境，只會當側翼出來護航轉移焦點，怪東怪西、怪天怪地、怪小動物、怪老百姓、怪在野黨，可不可悲？台電虧了4000億，民進黨立委有在幫人民看緊荷包？做點事吧！

對於當天停電一事，台電表示，經確認台電線路供電正常，初步研判事故主因為該餐廳配合造勢活動外接使用大型音響及燈光等設備，造成用電超載燒損接戶線，導致該餐廳1戶停電，鄰近用戶無停電，台電已同步派員至現場協助用戶復電中。