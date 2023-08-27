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謝長廷稱「微量的放射性元素有益」　今回應：沒涉及核處理水

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者陶本和／台北報導

我駐日代表謝長廷近日表示，雖然世人對放射性的議題有些敏感，但「微量的放射性元素反而對身體有益」，此話一出，馬上引起各方議論。對此，謝長廷27日回應，自己談的是北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。

日本政府24日當地時間下午1時（台灣時間中午12時）正式開始核廢水排放入海作業，由於這些核處理水（ALPS處理水）中含有放射性物質「氚」，各界都擔憂長期下來對海洋環境造成的負面影響。

謝長廷則在26日表示，世人對放射性的議題有些敏感，但其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉，因為兩地的溫泉有種特殊的「北投石」，含有微量的鐳元素，研究後發現對健康有益。

不過，謝長廷的此番言論，馬上引起各方議論，國民黨立委賴士葆就批評，把吃毒說成吃補，全然沒有人民的健康福祉把關，「蔡政府到處充斥這些厚顏無恥的官」。

對於各界的議論，謝長廷27日表示，福島排放處理水問題，台灣方面已經有超黨派共識，那就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測，世界先進國家看法也一樣，只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議，很多統派的人本來就希望把台灣香港化，要求我們要跟著中國抵制抗議，並不意外。

謝長廷說，昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中的鐳的相關效果，並沒有隻字涉及核處理水。他說，幾十年前美國的教授トーマス・ラッキー （Thomas Donnell Luckey）曾經受NASA委託，研究太空人在放射性較高的地方生活對其健康的影響，他經過十多年研究得出結論，就是低度放射線反而對健康有益，後來不少研究報告肯定其說，這也就是激活療法（Hormesis)的依據，在世界各地有健康中心，當然也有人反對，不以為然，但自己還沒有看過推翻其說法的正式研究。

謝長廷表示，今早看到白色的溫泉水，懐念北投的白磺溫泉，日本人來此療養叫湯治，不過，在台灣，好像青磺才跟北投石有關。

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