挹注經費5千餘萬！花蓮打造全新美術館　預計年底完工啟用

▲▼全新美術館外觀示意圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府爭取中央文化部經費補助，辦理綜合發展實施方案第三期「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」之「美術館建築整建計畫」四年總經費共計五千餘萬元，項目包含公共藝術設置及美術館整體外觀入口意象、展場設備、公共服務空間改善等工程，全面提升館舍形象及服務空間機能，營造舒適美觀的專業藝文場域。

花蓮美術館自民國72年開館以來，舉辦超過上千檔展覽活動，培育無數藝術創作及策展人才，是為在地重要藝文發展場域。因應時代需求，花蓮縣文化局自民國109年起提出美術館大規模整建計畫，並預計於今年底完工啟用。新的美術館將提供創作者全新的展覽空間，打造耳目一新的藝文場域，活絡地方文化創意產業，也提升民眾美學欣賞內涵，共同建立良好藝文發展環境。

▲▼整建後花蓮美術館一樓設有三個展室，二樓亦設有三個展室、閱讀區及多媒體室。

因應館舍新氣象，花蓮縣文化局也特別為美術館量身打造全新的館舍CIS識別形象，以「Hualien、Art、Museum」的英文縮寫H、A、M作為主視覺標誌，展現花蓮風景紋理；結合「靠海的美術館」意向，以漸層推波的形式，搭配淺海藍及海洋綠兩種色系重複拉伸，達到視覺的高度延展，呈現海浪拍打岸邊的循序漸進，展現當代設計美學，為全新館舍建構清新的場域品牌形象。

為提升美術館各場域的美觀與機能，花蓮縣文化局針對建築耐震與空間設施進行總體改造，整建後花蓮美術館將成為二層樓的展示空間；一樓設有三個展室、中庭大廳及休憩區，二樓亦設有三個展室、閱讀區及多媒體室。花蓮美術館預計於今年11月完工，並於12月啟用；開館後預計首檔將展出「2023洄瀾美展」及常設展「美術館典藏品策展」，歡迎鄉親前往參觀。