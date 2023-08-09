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藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

▲▼國民黨團「力推軌道建設 地方財政破產!」記者會 謝衣鳳 曾銘宗 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「力推軌道建設，地方財政破產」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

前瞻建設近來成朝野攻防議題，總統蔡英文宣稱任內減少舉債，絕無債留子孫，國民黨立院黨團今(9日)召開「力推軌道建設，地方財政破產」記者會，質疑軌道建設完成之時，地方財政將瀕臨破產。交通部今回應，前瞻軌道是地方政府瞭解中央補助比例且自行評估財政負擔、確認可負擔後，才提出的計畫。

國民黨立法院黨團今指出，軌道建設完成之時，地方財政瀕臨破產，五都債務有5919億，尚可舉債額度5379億，地方自籌款4364億，五都剩餘舉債額度為1015億。假設地方自籌款5518億，軌道建設完成時，地方財政的舉債額度全部用完，現在開工率是零，隨著時間推移，興建成本還會大幅增加，加上營運維持成本相當高，即便每天載200萬人次的北捷每年仍虧13億元。

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交通部則回應指出，前瞻基礎建設計畫中各項都會捷運建設，主要是由地方政府考量都市發展及財政狀況，就都市公共運輸發展、沿線土地使用及開發、財源籌措、經濟效益及營運模式等因素，主動提出可行性研究或綜合規劃，再由交通部依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，循序審議，整個過程係經各部會相關單位嚴謹審查，並於地方政府對財政之承諾下，始報請行政院核定。

▲▼國民黨團「力推軌道建設 地方財政破產!」記者會 謝衣鳳 曾銘宗 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「力推軌道建設，地方財政破產」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對現行各地方政府推動捷運建設中央與地方經費分攤方式，交通部表示，分攤比例是依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助，其餘用地費及自償性經費由地方自籌財源配合辦理。

至於地方政府自償性經費，交通部強調，地方政府於可行性研究或綜合規劃報告都已有規劃自償性經費財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。捷運建設計畫係由地方政府所提報，在提報時，已瞭解中央補助比例，並自行評估財政負擔，確認可負擔後，始提出計畫，且亦向中央承諾可負擔額度，後續也會成立基金，籌措自償性財源。

交通部指出，針對已核定及施工中計畫，將持續督促所屬機關及各地方政府，加強執行管控，並就施工過程遭遇課題，協助改善解決或協調相關機關協處，以期各計畫依預定期程持續推動；另針對規劃中計畫，也將持續督促及協助相關地方政府依審查意見積極修正，儘速完成相關審查程序。

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前瞻建設國民黨立法院黨團財政經費自償破產中央地方交通部

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