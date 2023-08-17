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國家圖書館南部分館經費問題　賴惠員、姚正玉互嗆！　

▲國民黨南市第三選區立委參選人姚正玉表示，民進黨立委賴惠員應該去問溪北鄉親，若有57億的經費，最想要的、最迫切的建設是什麼，相信答案不會是圖書館。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨南市第三選區立委參選人姚正玉表示，民進黨立委賴惠員應該去問溪北鄉親，若有57億的經費，最想要的、最迫切的建設是什麼，相信答案不會是圖書館。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對國民黨立委參選人姚正玉，指控國家圖書館南部分館（新營）經費浮濫一事，立委賴惠員表示，這又是「見不得南部好」的酸葡萄心態作祟，姚正玉則反問賴惠員去地方問問溪北鄉親最需要的建設是什麼？

針對姚正玉指出，台南也有經費可觀的重大工程，其中建在新營區的國圖南館總經費高達57億元，原本土建部分只要24億元，但前後歷經16次流標，預算一直追加，直到2022年7月才發包出去，但決標金高達34億元，得標廠商可是前台獨聯盟主席郭倍宏的宏昇營造，郭不只綠友友，還是綠大老。賴惠員說，姚正玉之前在該區競選議員時，完全沒有提到這個案子有問題，跑去別的選區選立委就說這個案子有問題。自稱是溪北的女兒，卻反對溪北的建設，根本是為了蹭聲量而枉顧鄉親權益。

賴惠員指出，近幾年因疫情及南部工程量大增的關係，導致公共工程發包困難重重。所以只能追加預算，來符合廠商願意施作的最低標準。以國民黨執政的台中市為例，台中大巨蛋流標7次，原預算65億元，最後追加到99.98億，內部裝修等24億多元未來將採ROT方式補足，合計共124億。難道台中大巨蛋一直流標、一直追加預算也是圖利？

賴惠員說，近年來原物料上漲頗多，之前根本沒有建商願意賠本承作，所以只能追加預算。改國圖南館是6年前提出的案子，在賴惠員積極努力爭取下才能開工。國民黨從前鎮漁港戰到屏東棒球場，現在連培育後代的國家圖書館都反對，是不是南部都不能有建設？這樣扯台灣的後腿，真不知是什麼心態。

國民黨南市第三選區立委參選人姚正玉表示，民進黨立委賴惠員應該去地方問問，人口老化、邊緣化的溪北鄉親，若有57億的經費，最想要的、最迫切的建設是什麼，相信答案不會是圖書館吧。

姚正玉表示，對於民進黨政府願意花57億在台南，她是「額手稱慶」，怎麼可能「酸葡萄」、扯後腿，何況去年回到母親故鄉第一選區選議員時，有親自出席國圖南舘的動土典禮，現場見證備受尊崇的得標營造廠董事長、台獨聯盟主席郭倍宏上台致詞的場面以及立委、議員爭功互嗆的插曲。

姚正玉指出，是不是溪北的女兒，不用自稱，必須看出身，媽媽在白河檨仔林出生是事實。她沒有反對國圖南館，更沒有反對建設，只是在民進黨拼命搞工程做建設的現況以國圖南館為例而已。

姚正玉說，作為一位稱職的民意代表，不是中央給什麼、就收什麼，就沾沾自喜，一個稱職的民代是為地方爭取所需，不是只會為爭面子而給中央錯誤的建議。
姚正玉強調，政府財政困難，欠債快破6兆，大家都擔心債留曾孫，既然57億的國圖南舘已經動工，懇請賴惠員立委能夠好好監督，讓工程如期如實完工，別再追加預算。姚正玉也向鄉親保證，若有機會進入立法院，不爭建設、爭福利，不用57億，就可以讓這一代的老人小孩都免費吃好、吃飽。

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