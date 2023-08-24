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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲再度現身！　自曝「退休」後的工作重心

▲▼馬雲再現身。（圖／翻攝自第一財經）

▲馬雲再現身。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

馬雲公益基金會8月23日發布官方影片顯示，阿里巴巴創始人馬雲通過連線全程參加了此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計劃2022入選校長分享會」，並分享了自己從農業中獲得的教育新感悟。

據《第一財經》報導，馬雲在視訊中表示，「這幾年，我學習怎麼樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒（的過程中），我發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想像力的人。」

馬雲透露了自己學習農業的近況，並表示學習農業中獲得的經驗也讓他回過頭來看鄉村教育，覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力以及獨特的思考。

馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域，致力於成為可託付、可參與、可持續的公益組織。關心教育成為馬雲「退休」後的工作重心之一，今年3月，馬雲也曾現身杭州雲谷學校與校園長們討論新一輪的技術變革給教育帶來的挑戰和機遇。

作為阿里巴巴創始人，馬雲的一舉一動受到外界矚目。6月20日上午，張勇宣布將卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務後，馬雲曾被目擊現身阿里雲谷園區，和張勇一起手持咖啡暢聊，並與偶遇的阿里員工開心打招呼。

6月17日下午，「2023阿里巴巴全球數學競賽」決賽開賽前，馬雲也來到杭州的賽事現場觀賽，與參賽選手、命題老師在線交流，暢談數學。他在現場表示，大賽會不斷創新，給熱愛數學的人們帶來新的樂趣。

與此同時，馬雲也在教育和農業領域不斷發揮著自身的影響力。2023年，馬雲成為了香港大學的榮譽教授和盧旺達領導力大學的客座教授，2022年，東京大學和以色列的特拉維夫大學也聘請了馬雲作為客座教授。

特拉維夫大學是以色列規模最大的綜合性大學，據悉，馬雲對以色列在極度缺水的情況下能夠成為歐洲的蔬菜供應地非常好奇，還專門去了以色列的農業研究所一探究竟。特拉維夫大學在聘請馬雲作為客座教授的聲明中宣布，馬雲將會參與這所大學在可持續農業方面的研究工作。東京大學官網宣布聘任的消息中也提到，馬雲在東京大學最主要研究的領域是可持續農業和糧食生產。

此前，據陸媒《證券時報》引述天眼查信息顯示，馬雲間接持有一間名為「一米八海洋科技（浙江）」的新公司股權，而且該公司多名高層均與阿里系員工同名，令外界猜測這間公司可能是阿里旗下新業務板塊，並瞄準智慧農業及智慧漁業等方向。

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