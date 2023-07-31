進貨價最低2元...3男網購仿冒Panasonic電池牟利　侵權百萬挨告

▲鄭男、林男、溫男3人購買仿冒電池，轉售在網路上販售。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

Panasonic（國際牌）日前跨海向保二總隊刑事警察大隊報案提告，有不肖業者在網路販售仿冒電池，售價低於市價過多。警方循線前往北部各區搜索，查扣大批仿冒電池，包裝上簡介為簡體字，非常容易辨認，經調查，每組進貨價從2至13元不等，再以5至25元價格販售，預估侵權市值達100萬元。

據了解，48歲鄭姓男子、42歲林姓男子以及48歲溫姓男子3人，從109年6月份開始，在網路上販售仿冒Panasonic鈕扣型電池，售價僅有原廠售價的4成以內，但包裝上都為簡體字說明，也無環保署的核准字號，警方立即辨識出為中國製仿冒品，立即前往新北三重、桃園中壢等地搜索，除逮捕3人外，另外共查扣15483件仿冒電池。

▲仿冒電池上全為簡體字，價格又明顯低於市價。（圖／記者陸運陞翻攝）

涉案的3人供稱，因為之前在阿里巴巴網購平台，發現有人低價販售Panasonic鈕扣型電池，每組依型號不同，僅售5至25元不等，發現有利可圖，透過網路聯繫賣家，進貨價格只需要2至13元的半價，3人就開始從阿里巴巴平台進貨，轉手在台灣各網路平台以原廠4折價格販售。

警方表示，接獲Panasonic報案，經多方查蒐證，今年2月至4月份，持搜索票陸續至新北市三重區、桃園市中壢區等多處執行搜索，總共查扣仿冒Panasonic商標的鈕扣型電池共計15483件，估計侵權市值約新臺幣100萬元，將依詐欺罪及違反商標法，將鄭男、林男、溫男移送偵辦。

▲警方共查扣約1.5萬件仿冒電池。（圖／記者陸運陞翻攝）

Panasonic原廠呼籲，電池須經過嚴格的品質控制和測試，確保其性能和安全性，警方所查獲這批仿冒電池售價較原廠低廉，民眾易誤認促銷價格購買到正品。但仿冒電池缺少原廠嚴格品質控管及測試，且在化學成分不明的情況下，容易產生發熱、漏液等異常狀態，除可能造成電子產品損壞外，使用上亦有安全上的疑慮。