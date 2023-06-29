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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡崇信上任第一把火　菜鳥推自營「菜鳥速遞」

▲蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

▲蔡崇信。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴旗下菜鳥集團28日公布，推出自營的品質快遞業務「菜鳥速遞」。這也被外界視為蔡崇信執掌菜鳥後燒出的第一把火。據指出，菜鳥速遞服務範圍由天貓超市升級為大陸全國快遞網路，主打半日達、當次日達和送貨上門等品質快遞服務，這也代表以往不直接參與快遞服務的阿里巴巴集團最終直接參戰。

綜合陸媒報導報導，據官網顯示，菜鳥成立於2013年，是一家全球化產業互聯網公司。目前面向消費者、商家和物流合作夥伴三類客戶的五大核心服務板塊是全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地網、物流科技。

9月將升任阿里巴巴集團董事會主席、同時是菜鳥集團董事長的蔡崇信，在2023全球智慧物流峰會上致詞時指出，未來會三方面支持菜鳥發展，第一，立足中國根基，著眼全球市場，構建全球化物流網路。第二，進一步擴大數位化智慧化的領先性，保持作為智慧物流領先企業的科技本色。第三，全力投身物流產業化運營，深入客戶服務場景中錘煉物流能力。

蔡崇信表示，「人工智慧正飛速發展，生成式AI成為今年最火熱的科技話題。我們相信經過大規模包裹訓練的中國物流技術，將會幫助更多客戶降本增效。此外，消費依然是經濟發展最重要的動力，網路零售又是消費的主場景之一，阿里巴巴希望繼續通過消費促進經濟，物流高效運營支撐尤其重要。」

菜鳥集團CEO萬霖在2023全球智慧物流峰會上表示，中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大，需要物流行業提供多層次的供給，菜鳥希望打造更具性價比的品質服務，滿足商家不斷出現的新需求。

同時，菜鳥將聯合速賣通在今年年內正式推出「全球五日達」國際快遞快線産品，從重點國家市場開始，逐步讓跨境包裹實現5個工作日送達。

此前據報導稱，阿里巴巴5月宣布擬安排盒馬鮮生、菜鳥網絡和阿里雲智能上市。外電引述消息人士，阿里巴巴有意安排菜鳥網絡於第3季遞交上市申請，目標在12至18個月完成上市，緊隨盒馬鮮生6至12個月內上市的時間表。

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