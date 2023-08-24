高嘉瑜民調落後　徐巧芯曝流失「1族群」：能否維持人設是關鍵

▲立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》日前公佈最新民調，國民黨港湖立委參選人李彥秀支持度44%居冠，民進黨立委參選人高嘉瑜27%居次，基進黨立委參選人吳欣岱13%居末。對於高嘉瑜民調落後，台北市議員徐巧芯表示，高嘉瑜過去能在港湖區勝選，是因為即使她是民進黨立委，如果民進黨有做不好的地方也敢直言不諱。但現在高嘉瑜卻不敢講了，所以她建議，高嘉瑜應該要堅持人設，不要懼怕民進黨激進份子的攻擊。

徐巧芯23日在節目《大新聞大爆卦》中透露，這份民調對三個人來說都有其意義，是難得能讓所有人都開心的民調。她說，吳欣岱當然很開心，因為她真的有能力扳倒高嘉瑜，而對於支持者來說，吳欣岱出來選，關鍵並非選上，而是要扳倒高嘉瑜，只要她在港湖區有這樣的實力，就會繼續投資她，這份民調正好證明了她有這個實力。

另對高嘉瑜來說，徐巧芯指出，這份民調就是告訴綠營，今天吳欣岱出戰就是保送李彥秀，她可以大聲地打「告急牌」，並呼籲民進黨整合，若不整合港湖區立委就會掉一席，國民黨政黨輪替、國會過半就有可能成真。

至於李彥秀拿下44%的支持度，徐巧芯分析，這可能產生選舉西瓜效應，讓更多的人願意站出來支持她，所以對李彥秀當然是有利的。不過她也強調，雖然這份民調讓三位參選人都開心，但持平而論，最危險的當然還是高嘉瑜。

徐巧芯認為，高嘉瑜過去能在港湖區勝選的原因，不是因為唱歌，是因為即使她是民進黨立委，民進黨如果有做不好的地方也敢直言不諱，但現在高嘉瑜卻不敢講了，所以民眾黨支持者，現在有46％支持她，有36%支持李彥秀。

徐巧芯表示，民眾黨本來支持高嘉瑜的人比較多，但當高嘉瑜選擇跟民進黨站在一起，不僅民眾黨，連民進黨的人也沒有回頭，還是有29％支持吳欣岱。在兩面不討好的情況下，高嘉瑜很容易落選，所以她建議，高嘉瑜如果能勝選是因為「即使是民進黨黨員，但能勇敢指出他們的錯誤」，那就應該要堅持人設，不要懼怕民進黨激進份子的攻擊。