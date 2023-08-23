民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

▲李彥秀23日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

《TVBS民意調查中心》昨公布台北市第四選區（南港、內湖）立委民調，國民黨參選人李彥秀支持度44％居冠，民進黨參選人高嘉瑜27%居次，台灣基進參選人吳欣岱13%居末。對此，李彥秀今（23日）表示，高嘉瑜過去四年無論在立法院表現或基層的表現上，港湖居民是失望的，所以不論是一對一或「三腳督」，她都有充分信心。

李彥秀23日上午出席國民黨立法院黨團「政府執政爛尾樓～拚經濟不行！成果卻由有錢人享有！」記者會，媒體詢問李怎麼看上述民調結果。李彥秀表示，選舉是動態變化，所以民調是拿來參考，但不論是一對一或「三腳督」，她都有充分信心。

李彥秀說，大綠小綠分裂不是重點，而是高嘉瑜過去四年無論在立法院表現或基層的表現上，港湖居民是失望的，畢竟如果長期對地方建設與立法院的表現是大家能夠接受與認同，有時候民調不會呈現這樣的結果。

李彥秀強調，此次選戰對她跟高嘉瑜來說，就是真誠、專業、行動力，對上特權、關說、搶作秀的戰爭。

媒體追問怎麼看國民黨台北市內湖南港議員游淑慧評論高嘉瑜民調落後的觀點，李彥秀表示，（民進黨）派系分裂跟港湖的民意、利益沒太大關係。民調呈現結果是港湖民意，所以最終還是要回歸高嘉瑜長期在立院跟地方的表現，就是打卡作秀；選戰還有五個月，且是動態變化，她會抱持最大警覺跟最大努力，來爭取每一票。

李彥秀也說，對她來說就是把自己角色扮演好，港湖基礎建設若需要中央跟地方配合，她不曾缺席；「長期問政在議場，服務在現場」是她擔任民代20多年來的最大原則，選舉不是在最後半年才來辦理會勘、辦活動蹭聲量，關鍵是平常讓港湖居民打分數，接受港湖居民檢驗。