基進黨員嗆郭台銘「賣台」　吳欣岱嘆：心疼！謝謝她喊出台人心聲

▲基進黨台北黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今日到金門議會發表演說，台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺衝入議會高喊「郭台銘提出金門倡議就是賣台！」對此，基進黨立委參選人吳欣岱表示，她要謝謝楊佩樺的勇敢，大聲地喊出台灣人的心聲，不管意識形態為何，台澎金馬現在就是命運共同體，對比郭台銘看到習近平鞠躬哈腰當小弟，楊的硬氣與戰鬥力才是真正象徵台灣人的血性，才能抵禦中國大陸的侵犯。

吳欣岱表示，對許多人來說，八二三的精神是守護家園、抵抗侵犯的精神，很可惜卻被郭台銘拿來借題發揮，論述不戰而降的和平宣言，甚至繼續把台灣劃入九二共識、一中的框架當中，因此她要謝謝楊佩樺的勇敢，告訴大家金門也有一個聲音，就是「不願意當中國人」。

「不管意識形態為何，台澎金馬現在就是命運共同體。」吳欣岱認為，郭台銘只不過是一個利益導向的商人，他有大量的投資，許多資產都在中國大陸，統不統一對他一點傷害也沒有。但是對平凡人來說，最珍貴的就是民主自由，只要金門被滲透，台灣也會失去抵抗力。

吳欣岱指出，楊佩樺一個人在郭粉聚集的場子嗆「不要賣台」，大聲地喊出台灣人的心聲，後來被推擠、抓傷，讓她看了真的好心疼，正如楊去烏克蘭，第一天面對奧德薩的空襲時，聲音發抖地直播也讓她紅了眼眶。但這就是台灣人的骨氣，這才是八二三守護家園的精神，對比郭台銘看到習近平鞠躬哈腰當小弟，楊佩樺的硬氣與戰鬥力才是真正象徵台灣人的血性，才能抵禦中國大陸的侵犯。