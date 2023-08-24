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林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名「樂天新王牌」是她：超婆

▲▼梁赫群、何妤玟、白雲、林襄、孟潔、YURI、壯壯戀愛實境節目《戀愛上線中》 開播記者會10日舉行，甫傳出新戀情的林襄成為媒體追問的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲林襄爆熱戀。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

樂天啦啦隊有不少成員都很受歡迎，像是隊長籃籃、林襄、李多慧等，不過，之前先是爆出林襄和球員馬傑森熱戀，接著又傳出Yuri（陳怡叡）和「玖壹壹」成員春風有好交情。就有網友好奇拋問，現在樂天啦啦隊的王牌是誰？話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「林襄跟Yuri倒了，樂天啦啦隊王牌剩下誰」為標題發文，提到Yuri是樂天相當有人氣的啦啦隊成員，結果日前傳出緋聞，讓部分粉絲感到難過；同時他也想起，另位王牌林襄也傳出熱戀消息，讓一些粉絲「失戀了」。

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▲▼陳怡叡（Yuri)出席《練愛iNG》首映會。（圖／記者張一中攝）

▲陳怡叡（Yuri）。（圖／ETtoday資料照）

原PO表示，「樂天女孩」非常紅，如今2大王牌先後傳出戀情或緋聞，樂天的新一代王牌會是誰？是節目越來越多、有長輩緣的籃籃？還是大姐姐巫苡萱？又或是新人嘎琳？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「支持林襄、李多慧，不管她們有沒有交男友都支持」、「李昀啊，傻傻的」、「我覺得十元很可愛」、「菲菲、穎樂啊」、「菲菲跟小鹿（林岱縈）竟然沒人提」、「若潼，還有小鹿30幾（歲）長那樣，PR值99了好嗎」、「若潼最高」、「若潼、嘎琳、雅涵」、「嘎琳真的優」、「嘎琳這麼猛，其他人閃邊好嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Rina）

▲Rina是Rakuten Monkeys應猿團長。（圖／翻攝自Facebook／Rina）

其中，被最多人點名的則是Rakuten Monkeys應猿團長Rina，「Rina才是真正低調的王牌」、「我只推Rina」、「Rina我婆，全部讓開」、「Rina啊，一直香、一直正」、「選Rina吧，超婆」。也有網友大推其他球隊的啦啦隊成員，「斐棋呢」、「自從去年注意到慈妹之後，就變成富邦最高」、「秀秀子最香」。

粉專「Rakuten Monkeys」2021年曾發文提及，他們將實施8年的「猿風加油」帶入新的紀元，除了男團長外，也新增了女團長，而率先登場的就是Rina，「私底下的Rina是不折不扣的10號隊友，長期關注支持桃猿隊」。

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