啦啦隊女孩「淡季月薪2萬↓」　妹子揭薪水內幕！網嘆：就是賭一把

▲啦啦隊應援。（圖／記者許靖騏攝）



記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女孩外表看起來光鮮亮麗，其實內心要承受非常多的壓力，也要付出很努力，味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）隊長「琪琪」受訪時透露，啦啦隊的薪水是一場一場的算，有跳舞才有錢，還得另外找活動、上直播、上節目，好一點的每月最多6萬元，遇到淡季只有2萬元，引起網友討論。

有網友在PTT發文，「職棒啦啦隊員薪水居然是這樣」，琪琪接受訪問時提到，啦啦隊雖然看起來光鮮亮麗，有很多粉絲、有很多錢，但實際上很辛苦，除了要風吹日曬雨淋，薪資也很不穩定，是以場記算，遇到11月-3月休賽季的時候，要自己去外面找活動接，像是春酒、尾牙、展場、直播、上節目等等，「努力一點的話會有6萬，活動少一點大概2萬內，很不穩定」。

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原PO提到，10年前中職啦啦隊元年，LamiGirls（現改名樂天女孩：Rakuten Girls）跳一個晚上是5000元，「林襄、多慧、峮峮那類聲量頂級的啦啦隊員有一堆代言，每月賺的錢一定多到爆，但沒想到聲量比較普通的職棒啦啦隊員，每個月居然只有2-6萬而已」。

▲網友表示，啦啦隊就是賭一個爆紅的機會。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，掀起網友討論，「真的太少了，明明啦啦隊吸票能力比球員還強」、「之前中信PS是算月薪，現在不知道有沒有改」、「真的靠本業職棒啦啦隊機率很高會吃土，尤其住北部」、「球季間就看跳多少場，非球季就靠自己」、「不然女孩們幹嘛開直播、接業配、展場、主持、拍寫真」。

不過，有網友指出，有不少人是想要進演藝圈，以啦啦隊當作跳板，「就是跳板阿，刷曝光拚知名度，最後接廣告代言才是高收入」、「本來就是出來刷臉，打開知名度後賺其他業配代言」、「啦啦隊就是都是來賺知名度的」、「啦啦隊主要就不是靠跳比賽的薪水，就是跳一個紅的機會」。

事實上，台灣鋼鐵集團2022年加盟中華職棒，打造「台鋼雄鷹」隊，明年進軍中職一軍球季，近日則宣布要選拔「WING STARS」啦啦隊，一旦入選為正式成員，將獲得保障年薪至少50萬元的合約，大批網友喊少，就有人指出，「嫌50w少的，知道職棒主場一年才60場嗎？60場又要跟其他姐妹平分，有跳到30場已經是頂，等於一場能賺1w+欸」。