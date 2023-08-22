三創累積15萬可升「黑鑽會員」　1福利爆熱論：就這樣？

▲三創是科技迷、動漫控的天堂。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

從小店家到百貨公司，大多都設有會員制度，有的要申請很簡單，也有的需要達成條件，門檻較高。就有網友發現，台北三創生活園區的「黑鑽會員」，申辦資格是一年內消費累計滿15萬元，好奇怎麼消費最划算。不過，就有人查找會員權益後傻眼，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「三創要消費達15萬怎麼花最划算？」文中表示，「三創黑鑽尊榮五星會員，消費額度達15萬元即可擁有，目前是想到，等iPhone15出了，直接買三隻就差不多了，這是唯一解嗎？」

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貼文引發話題，「我今年有達到，我怎麼沒辦？說真的，我不知道有這個方案」、「桌電10萬、周邊5萬」、「OLED，大尺寸，2-3台就達成」、「論好脫手的話，iPhone大概唯一解」、「相機、音響啊」、「沒限店家的話，三創很多能達到吧」、「按摩椅買下去」、「喇叭隨便買一組就超過了」、「音響那層一堆破百萬的，很難嗎？」

有網友則好奇，尊榮會員可以做什麼？釣出回答，「這資格可以每天免費停車一小時，生日當天四小時（一般要消費滿500免半小時）。」不少人紛紛傻眼吐槽，「你是在那個商圈工作想蹭免費停車嗎？」「好爛，一天免費一小時而已」、「15萬是沒多少啦！不過免費停車有點爛」、「停車www就這樣？」「15萬相比停車費……」「蛤？一天只能免費一小時？」

不過，就有人指出，「正常啊！本來使照就是停車場而已不是？」事實上，三創雖是資訊專門購物中心，可也是公共停車場的附屬事業，地下第一層至地下六層為公共停車場，地上一層至地上十二層及地下第二層為商場。此外，三創距離捷運忠孝新生站相當近，不少民眾會選擇搭捷運前往。

另外，據「三創生活」官網顯示，黑鑽會員的權益，生日禮可享三創抵用券600元、當月消費享全月點數3倍送；再來是升等禮，首次升等加贈紅利點500點及三創抵用券500元，每次續卡贈300點；還有會員優惠，指定商品優惠價、會員日特價商品；最後是停車優惠，「當日消費滿$500加贈半小時免費停車，扣紅利75點可折抵停車0.5小時，平日享一小時免費停車，生日當月享四小時免費停車乙次。」