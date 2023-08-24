捷運「調低冷氣」他仍喊熱又臭！這2線乘客反讚爆：很有感

▲台北捷運夏季空調溫度調降。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長蔣萬安9日宣布，夏季空調溫度從25.5度、文湖線25度，調降成非尖峰時刻24度、尖峰時刻23度，如今已實施半個月。就有網友表示，雖然調成尖峰時刻23度，但他每天還是覺得好熱，進車廂後還是一直流汗，想問其他人，對捷運冷氣溫度調低有沒有感？話題引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「捷運冷氣調低有感嗎？」文中表示，雖然調成尖峰時刻23度，但每天還是覺得好熱，進車廂後還是一直流汗，「而且說是因為冷氣太熱，所以車廂異味重，會臭的人還是會臭啊！」不禁下結論「還是很熱很臭」。就有人有共鳴，「蠻熱的，尤其是淡水或文湖線的高架段，車廂不夠涼，從開放空間進入到車廂時還是會一直流汗。」

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不過，大部分網友都狂讚，「超級有感，逛街走到手扶梯都有救贖感，除非是那種開放式的高架月台」、「新蘆線其實夠涼了」、「淡水線很有感」、「最近午後雷陣雨，真的還好有調低，不然熱臭濕悶擠，我看會掛一堆人」、「這幾天搭都沒有流汗了」、「文湖線車廂會有太陽直射，上下班時段還是滿熱，不過其他線很涼爽。」

也有乘客指出氣味改善許多，「很有感，前段時期連藍線這種地下路線的車廂都臭到不行，而且即使離峰後整個車廂沒什麼人，那個味道還是會在車廂停留非常久；冷氣調低之後，整個問題瞬間迎刃而解」、「很有感，之前車廂真的有一股臭味。」

還有人則是討論起公車，「有耶！倒是公車還是超級熱，公車真的是熱+臭 = =」、「公車真的更熱」、「公車看司機，我這路冷到下車眼鏡起霧超久。」