申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

▲市話常是必填資料。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在幾乎人手一支手機，且很多通訊軟體都有提供免費通話的服務。近日有網友發文表示，如果要申請東西，「市話」常常都是必填的資料之一，但多數人明明都比較常用手機，規定市話必填是不是很搞笑？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「市話必填是不是很搞笑」為標題發文，提到有些銀行規定要填寫市話等資料，才能申辦信用卡、開戶。不過他認為，大多數人都是靠手機、通訊軟體聯繫他人，市話「必填」的規定是不是該消失？

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貼文曝光後，網友紛紛回應，「市話必填，但沒限制填09開頭，照填手機嘻嘻」、「租房的大多沒有有線電話」、「填手機啊，這年代了，沒市話的家庭一堆」、「我現在家裡就沒有市話啊」、「新房購入已經住了5年，沒辦過市話」、「很多都改不用填了」、「可以吧？我朋友家沒市話也有網路」。

撇除申請資料「必填市話」，過去也有些人覺得市話其實可有可無，甚至早已不辦市話，不過，市話其實仍有不可或缺的功用，「中華電信」官網指出，市話有3大功能，分別是「急：緊急時撥110、119，可顯示報案地址」、「省：通話費較省，打客服、訂位時省很大」、「安：停電時仍可通，報平安最可靠」。