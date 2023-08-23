　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

申辦信用卡見「1資料」必填！　他愣：是不是該消失了

講電話,電話,上班,辦公室。（圖／記者周亭瑋攝）

▲市話常是必填資料。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在幾乎人手一支手機，且很多通訊軟體都有提供免費通話的服務。近日有網友發文表示，如果要申請東西，「市話」常常都是必填的資料之一，但多數人明明都比較常用手機，規定市話必填是不是很搞笑？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「市話必填是不是很搞笑」為標題發文，提到有些銀行規定要填寫市話等資料，才能申辦信用卡、開戶。不過他認為，大多數人都是靠手機、通訊軟體聯繫他人，市話「必填」的規定是不是該消失？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛回應，「市話必填，但沒限制填09開頭，照填手機嘻嘻」、「租房的大多沒有有線電話」、「填手機啊，這年代了，沒市話的家庭一堆」、「我現在家裡就沒有市話啊」、「新房購入已經住了5年，沒辦過市話」、「很多都改不用填了」、「可以吧？我朋友家沒市話也有網路」。

撇除申請資料「必填市話」，過去也有些人覺得市話其實可有可無，甚至早已不辦市話，不過，市話其實仍有不可或缺的功用，「中華電信」官網指出，市話有3大功能，分別是「急：緊急時撥110、119，可顯示報案地址」、「省：通話費較省，打客服、訂位時省很大」、「安：停電時仍可通，報平安最可靠」。

ET快訊
林志玲罕見放閃了！　幸福畫面網融化
陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐曝光
千元鈔買房　新北一建物底價1025元
快訊／鳳梨找到被詐欺阿嬤了！　鞠躬向家屬道歉
快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男無呼吸心跳
又一家撐不住！　陸地產公司444億股權遭凍結
TOYOTA「全新休旅Yaris Cross」售價、配備都曝
網紅「行動電源」爆炸殘骸照曝光　剩外殼可辨識

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

2023必比登推介台南36間美食店家入選　10家新入選全台最多

家人接連過世！她崩潰求助「母正跟死神搶命」　網驚：快找師父

啦啦隊女孩「淡季月薪2萬↓」　妹子揭薪水內幕！網嘆：就是賭一把

逛家樂福「驚見1幕超空」！一堆人爆共鳴：以為免費

全台最懂睡眠的董事長！黃賀明70歲出書　所得全捐屏東書院

大漢學院擬停招3系所＋新設1系　教部：尚未收到申請

世新大學新生搶先報到！　校園實境解謎闖關認識入學生活

大漢學院「擬全校3系所停招」！校方認：為了生存　明年再新設一系

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

2023必比登推介台南36間美食店家入選　10家新入選全台最多

家人接連過世！她崩潰求助「母正跟死神搶命」　網驚：快找師父

啦啦隊女孩「淡季月薪2萬↓」　妹子揭薪水內幕！網嘆：就是賭一把

逛家樂福「驚見1幕超空」！一堆人爆共鳴：以為免費

全台最懂睡眠的董事長！黃賀明70歲出書　所得全捐屏東書院

大漢學院擬停招3系所＋新設1系　教部：尚未收到申請

世新大學新生搶先報到！　校園實境解謎闖關認識入學生活

大漢學院「擬全校3系所停招」！校方認：為了生存　明年再新設一系

颱風蘇拉、丹瑞可能生成！有機率「極度貼近台灣」強度會滿厲害的

陶晶瑩目睹火燒車意外受困橋上！　「黑色濃煙狂冒」驚險畫面曝

風訓公司首次與日本開發商合作　日本高中生來台參訪

「歌喉戰」戰火點燃！香港新月女皇卯上馬來西亞粥粥

公園暴力性侵勒斃女教師！　兇嫌「正面大頭照」曝光

台南本土登革熱直逼2千大關「單日增破百例」　莊人祥急赴當地視察

媽曬吉娃娃「爬樓梯怪癖」旋風式自轉！　等她一到瞬間往上衝刺

王柏融大活躍！連2打席「抬牡蠣」敲安：真是太好了

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

侯友宜支持度創新低？　郭正亮揪民調疑點：民眾易落入框架效應

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

生活熱門新聞

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

全台「史波奇」突倒閉

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

一家6口搭廉航！他檢查機票震驚「多噴1萬元」

4星座「戀愛腦」智商歸零

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

更多熱門

相關新聞

科技男年薪400萬！被速食店妹打槍...網揪1舉動狂抖

科技男年薪400萬！被速食店妹打槍...網揪1舉動狂抖

俗話說近水樓台先得月，但追求過猛一定會被對方當變態看待。一名男網友表示，在科技業的朋友有位學長，年薪400萬，被速食店一名女店員煞到，所以每天到店裡光顧只為引起對方注意，某天他鼓起勇氣開口邀女生看展，卻遭到無情拒絕，沒想到該名學長竟惱羞成怒，把手上的飲料往公司外牆砸。男子質疑，學長年薪400萬怎還會有追不到女店員的問題？貼文曝光後，許多網友也直呼這位學長根本情緒控管有問題，「恭喜女店員避雷成功。」

三創累積15萬是「黑鑽會員」　福利曝網傻了

三創累積15萬是「黑鑽會員」　福利曝網傻了

不想被當猴　「該騎哪種車？」這台被推爆

不想被當猴　「該騎哪種車？」這台被推爆

台灣行人地獄怪規劃爛　網：羨慕日本回來違停

台灣行人地獄怪規劃爛　網：羨慕日本回來違停

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

退休頂多存500萬只夠17年　鄉民：誰准退休

關鍵字：

市話PTT必填資料

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面