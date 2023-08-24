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1歲女娃困車內　南警以「2隻老虎」安撫成功救援

▲台南市警永康分局永康派出所警員連聖文、黃仲杰獲報馳赴現場，以兒歌「兩隻老虎」安撫女嬰情緒，成功協同鎖匠打開車門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警永康分局永康派出所警員連聖文、黃仲杰獲報馳赴現場，以兒歌「兩隻老虎」安撫女嬰情緒，成功協同鎖匠打開車門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名媽媽，不小心將車輛鑰匙及遙控器放置在後座皮椅上，未料車門不慎關閉，因車内1歲女嬰按壓遙控器而上鎖，女嬰母親試圖指示女嬰打開門鎖未果，警員連聖文、黃仲杰獲報馳赴現場，以手機播放「二隻老虎」兒歌安撫女嬰，開鎖人員以工具撐開門縫，成功打開車門，安然結束歷時30分鐘的驚魂記。

台南市警永康分局永康派出所，23日下午5時許，據報有嬰兒受困車內，警員連聖文、黃仲杰獲報馳赴現場，發現1名1歲女嬰反鎖在轎車後座，且因車內高溫而滿身大汗，經瞭解係因女嬰母親熄火停車，在後座整理物品時將車輛鑰匙及遙控器放置在後座皮椅上，未料車門不慎關閉，因女嬰按壓遙控器而上鎖，女嬰母親試圖指示女嬰打開門鎖未果，故央請路人協助向警方報案。

連、黃二員到場後發現車門已完全上鎖，立即聯繫鎖匠到場協助。女嬰見有陌生面孔接近而嚎啕大哭，母親雖心急如焚仍盡力呼喚女嬰安撫情緒，連員靈機一動，詢問得知女嬰平時最愛「二隻老虎」兒歌，隨即以手機搜尋「二隻老虎」兒歌卡通透過車窗播放，開鎖人員趁女嬰受卡通及母親呼喚吸引時，以工具撐開門縫，成功自嬰孩手中取回車鑰匙，安然結束歷時30分鐘的驚魂記。

永康所所長莊大成肯定連、黃二員及時解救受困嬰孩，在現場處事冷靜妥善，利用動畫影片撫平嬰孩，使危機順利解決。永康分局分局長甘炎民呼籲家長駕車載送孩童時，停車後務必將車輛鑰匙、遙控等物隨身攜帶，避免因孩童把玩而使車輛上鎖，如必須離開車輛切勿獨留孩童在車內，以保障孩童安全。

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